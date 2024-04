Color Guard e percussioni in scena: un weekend di arte e competizione a Meda

Un weekend, quello appena trascorso, dedicato alle marching band e alle arti performative con il “Color Guard and Percussion Day”, evento nazionale che ha radunato a Meda formazioni bandistiche e scuole di ballo da tutta Italia.

Un palcoscenico per questi gruppi che desiderano farsi conosce e far conoscere la disciplina, e un’importante occasione per mettersi alla prova e incrementare il livello tecnico grazie alla presenza di giudici, anche internazionali, e all’organizzazione di clinc di settore.

Tra i partecipanti l’Associazione Culturale Musicale ANIMA, con il gruppo color guard, e il gruppo junior color guard; un’associazione in crescita grazie all’unione che crea la passione per questa disciplina artistica.

Bandiere, fucili, spade e danza sono gli attrezzi utilizzati, ma il tratto distintivo è la capacità rappresentativa degli show proposti, attraverso l’espressività raggiunta con il duro lavoro durante gli allenamenti.

Con ilche ha già visto il gruppo senior di ANIMA partecipare per l’ottava volta al Color Guard Nederland, uno dei maggiori contest europei dedicato alla disciplina, ottenendo il secondo posto nella loro classe.

E ora di nuovo al lavoro per preparare la stagione estiva che vedrà le color guard impegnate in parate, inaugurazioni e camp estivi per colorare le giornate di festa con il loro entusiasmo.

ANIMA è attiva sul territorio da tredici anni distinguendosi per l’originalità dell’intrattenimento che propone e per la versatilità nell’adattarsi alle occasioni ed eventualmente alle collaborazioni con le realtà locali.