Come trovare codici promozionali online: guida pratica

I codici sconto sono un metodo intelligente per risparmiare delle somme anche importanti sui propri acquisti. Infatti, questi codici alfanumerici da inserire prima di effettuare il pagamento, riducono il prezzo d’acquisto di una certa percentuale (o ammontare).

I coupon promozionali, però, non sono semplici da trovare, specialmente per alcuni negozi.

Piattaforme di coupon e sconti

Un metodo semplice per trovare dei buoni promozionali da usare online sono i siti web nati per raccogliere e ordinare tutti quelli disponibili online. Queste piattaforme, infatti, raggruppano una vasta gamma di coupon, da utilizzare presso diversi rivenditori.

In genere basta iscriversi al sito web e cercare il nome dell’e-commerce o del prodotto ricercato per visualizzare tutte le offerte attive in quel momento. Dopo aver trovato l’offerta desiderata, basta cliccare sul link per essere reindirizzati sul sito del partner e applicare lo sconto, oppure bisogna copiare il codice e poi incollarlo sull’e-commerce, nell’apposito spazio prima di inoltrare l’ordine ed effettuare il pagamento.

Siti web dei negozi

A volte i codici sconto sono proprio sotto agli occhi dei consumatori. Infatti, alcuni e-commerce, quando hanno delle offerte attive le pubblicano direttamente in homepage.

Ciò consente di risparmiare in modo rapido, semplicemente cliccando su appositi pulsanti che invitano ad applicare la promozione o copiando e incollando il codice prima di completare l’acquisto.

Tuttavia, i negozi sono soliti pubblicare le promozioni durante periodi di attività commerciale intensa, ad esempio in concomitanza con il Black Friday, durante i saldi o per le festività. Per questa ragione, se si desidera effettuare un acquisto in altri periodi, è comunque consigliato verificare sui portali dedicati ai codici sconto, che spesso possono contare su coupon riservati, attivi tutto l’anno.

Iscrizione alla newsletter

Un altro metodo intelligente per ricevere dei codici sconto è l’iscrizione alla newsletter. Infatti, molti rivenditori vogliono incentivare le persone ad registrarsi, e per farlo offrono dei coupon come ricompensa. In genere, questi sconti valgono solo sul primo ordine, e spesso richiedono anche un minimo d’acquisto.

Iscriversi alle newsletter dei siti web che si utilizzano più spesso non solo consente di ricevere vantaggi immediati, ma offre anche un accesso anticipato alle offerte proposte dall’e-commerce, consentendo di ottenere i prezzi più vantaggiosi e massimizzare il risparmio durante gli acquisti online.

Social network

Molti brand sfruttano i social media come piattaforme per promuovere i loro prodotti e far conoscere le novità. Inoltre, pubblicano occasionalmente codici sconto per incoraggiare gli utenti a seguirli su questi canali. Tali coupon possono essere offerti come incentivi per il follow o per coinvolgere gli utenti dei social nelle attività di marketing.

Oltre ai canali ufficiali dei brand, sui social media è possibile trovare anche dei gruppi dedicati al risparmio, dove i consumatori si riuniscono per condividere e scambiare i coupon che hanno trovato o ricevuto via mail. Questi rappresentano una risorsa preziosa per individuare offerte interessanti e risparmiare sugli acquisti online, anche se non si ha molta dimestichezza nella ricerca dei codici sconto.

Estensioni per browser

Esistono anche dei plug-in da installare direttamente sul browser, che semplificano la ricerca dei codici sconto durante gli acquisti online. Queste estensioni, infatti, aprono automaticamente una finestra durante la navigazione sui siti di e-commerce, mostrando eventuali sconti disponibili sui prodotti che si stanno visualizzando. Per trovare questi plug-in, basta ricercare la parola “coupon” o simili nello store delle estensioni del browser utilizzato, e poi installare quella che si preferisce. Di recente, i plug-in per i coupon sono approdati anche su alcuni dispositivi mobili, pertanto è possibile utilizzarli anche mentre si sta facendo shopping online con uno smartphone o un tablet.

Frasi comuni

A volte è possibile trovare dei codici sconto anche in maniera del tutto casuale, semplicemente provando ad inserire nell’apposito spazio delle parole o frasi comuni in italiano o in inglese. Ad esempio, una delle più utilizzate è “WELCOME10”, spesso associata ad una riduzione di prezzo del 10%. Durante la festa della mamma, invece, potrebbe funzionare la parola “MOM”, che significa semplicemente “mamma” in inglese. Altre parole comuni sono, ad esempio, “OFF” preceduto da un numero, “SAVE” seguito da un numero, “FREE” seguito da un’altra parola (ad esempio “FREESHIP”, per ottenere la spedizione gratis) o, ancora, i nomi delle stagioni tradotti in inglese.

Inserire gli articoli nel carrello

Una strategia che potrebbe rivelarsi molto utile è quella di abbandonare il carrello virtuale. Ciò significa aggiungere tutti gli articoli che si ha intenzione di acquistare al carrello del sito web, fare log-in (o registrarsi al sito con i propri dati) e completare la procedura, senza effettuare il pagamento. A questo punto, bisogna chiudere il browser ed aspettare qualche giorno.

Spesso, in questi casi viene inviata direttamente dal sistema un’email contenente un codice sconto per completare l’acquisto ad un prezzo inferiore. Altre volte, i prodotti vengono scontati direttamente nel carrello dopo un periodo di inattività, nella speranza di recuperare il cliente e completare la transazione.

Ciò avviene poiché per i rivenditori conquistare i clienti è fondamentale, pertanto essi utilizzano diverse strategie per incentivare il completamento degli acquisti.