Dalla tela al telaio: a Verbania un’ode artistica all’Italia del ciclismo

La 111esima edizione del Tour de France si preannuncia storica per i colori italiani. Per la prima volta nella sua avventura centennale, la Grande Boucle prenderà il via in Italia, precisamente dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un evento epocale e celebrativo dei ciclisti azzurri capaci di trionfare nella più importante corsa ciclistica del mondo. Ci riferiamo a Ottavio Bottecchia, Gino Bartali, Fausto Coppi, Gastone Nencini, Felice Gimondi, Marco Pantani e Vincenzo Nibali; sette corridori entrati nella leggenda e destinati a rimanerci in eterno. La città di Verbania vuole pertanto salutare questo eccezionale avvenimento con una mostra nata da un progetto dell’associazione Verbania MillEventi e di Ronchi Comunicazione e realizzata con Museo del Paesaggio e Comune di Verbania. “Dalla tela al telaio-Omaggio d’autore al ciclismo” è il titolo dell’esposizione, in cui verranno mostrate le opere di Giuseppe Festino, Alberto Garagiola e Stefano Barzaghi dal 27 aprile al 26 maggio 2024. Sarà possibile osservare le opere nella fascia oraria 10-18 dal lunedì alla domenica (martedì chiuso) presso il Palazzo Viani Dugnani. Grazie a questa mostra, arte e inventiva trovano espressione in dipinti, biciclette e caschi, lavori di concezione di varia natura, ma accomunati dal riferimento al mondo del ciclismo.