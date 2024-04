Davide Vincenti chiede il terzo mandato per governare ad Azzio

Davide Vincenti si ricandida come sindaco ad Azzio e chiede fiducia ai suoi concittadini per la terza volta. Per guidare il piccolo comune della Valcuvia il sindaco in carica ha scelto la stessa lista e il medesimo logo che si presentò agli elettori cinque anni fa. Nel 2019 gli azziesi che andarono alle urne trovarono infatti la lista “Insieme per Azzio”.

Vincenti è stato sindaco per gli scorsi cinque anni quando vinse sempre con la medesima lista che si presenterà alla prossima scadenza elettorale, che nel 2019 ottenne 318 voti e il 68,5% contro le 146 schede (31,5%) andate ad Arturo Bodini e alla compagine “Azzio Rinasce”.

Una candidatura che è stata velatamente anticipata sui social qualche giorno fa quando il sindaco in carica ha postato la sua foto in fascia tricolore. Un messaggio che non è passato inosservato. Cinque anni fa Vincenti vinse le elezioni proponendo «dialogo e ascolto per far crescere la comunità».

AZZIO, COSI’ LE ELEZIONI CINQUE ANNI FA