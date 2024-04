Disastro Castellanzese, il Ponte San Pietro passa 5-2

Un pomeriggio disastroso per la Castellanzese. Il Ponte San Pietro domina e vince 5-2 al “Provasi”. Le cose per i neroverdi si mettono male già alla fine del primo tempo, conclusosi col punteggio di 2-0 in favore dei bergamaschi. Un bagliore di luce lo fa intravedere il gol di Chessa all’11’ della ripresa, che però viene ben presto oscurato dal gol di Gningue. Il punteggio viene arrotondato nel finale con la doppietta di Ferreira Pinto. Inutile il gol di Areco arrivato nelle battute finali. Per la formazione di Castellanza si tratta di una sconfitta sanguinosa perché una vittoria in questo scontro diretto avrebbe permesso di sfruttare gli stop delle dirette concorrenti.

Calcio d’inizio

La Castellanzese viene schierata con un 3-4-2-1. In porta Poli. Davanti a lui ci sono Sassaro, Rondanini e Bernardi. A centrocampo ci sono Reggiori, Mandelli, Arrigoni e Boccadamo. Sulla trequarti spazio a Bigotto e Chessa alle spalle di Lusha.

Il Ponte San Pietro risponde con un 4-2-3-1. A difesa della porta c’è Bonardi. La linea difensiva è composta da Concas, Cerini, Gioele Rota e Kritta. In mezzo al campo ci sono Finardi e Capitanio. A sostegno dell’unica punta Gningue ci sono Ferreira Pinto, Mozzanica e Gambarini.

Arbitra l’incontro il signor Umberto Spedale di Palermo assistito da Canale e Cusimano.

Primo tempo

Dopo appena cinque minuti il Ponte San Pietro crea subito una doppia occasione. Gambarini viene pescato al centro dell’area da Ferreira Pinto e dall’altezza del dischetto colpisce il palo e sulla respinta non riesce a superare Sassaro che salva sulla linea. I neroverdi rispondono con Mandelli che da fuori costringe Bonardi a rifugiarsi in angolo. Al 33’ Concas sigla il vantaggio con un destro rasoterra che buca Poli. I bergamaschi al 42’ i bergamaschi trovano anche la rete dallo 0-2. Il marcatore è Luca Rota, entrato al 40’, con Mozzanica che sforna il secondo assist di giornata.

Secondo tempo

All’11’ la Castellanzese trova il gol e accorcia le distanze. Mario Chessa ha trasformato un calcio di rigore provocato da un fallo commesso da Gioele Rota. I neroverdi si fiondano alla ricerca del pareggio. Colombo si vede respingere un tiro dal portiere ospite, autore di un grande salvataggio. Al 29’ Gningue porta il punteggio sull’1-3. Bravissimo il centravanti del Ponte San Pietro a sfruttare un angolo conquistato da Ferreira Pinto. La squadra di Fiorenzo Roncari non ci sta e ci prova con Chessa, ma il numero 29 colpisce la traversa. Al 36’ il Ponte San Pietro va sul 4-1 con Ferreira Pinto che trasforma una massima punizione causata da un intervento falloso di Poli. Dopo 4 minuti l’ex Atalanta trova anche la doppietta personale, non sbagliando davanti a Poli, dopo essere scappato sulla linea del fuorigioco. L’ultima emozione della partita arriva al quarto di recupero con Areco che segna il gol del definitivo 2-5.

TABELLINO

CASTELLANZESE – PONTE SAN PIETRO 2–5 (0-2)

RETI: 33’ pt Concas (PSP), 42’ pt Rota L. (PSP), 11’ st rig. Chessa (C), 29’ st Gningue (PSP), 36’ st rig. Ferreira Pinto (PSP), 40’ st Ferreira Pinto (PSP), 49’ st Areco (C)

CASTELLANZESE (3-4-2-1): Poli; Sassaro, Rondanini (1’ st Colombo), Bernardi; Reggiori, Mandelli (27’ st Areco), Arrigoni (15’ st Valsecchi), Boccadamo; Bigotto, Chessa; Lusha (1’ st Tirapelle). A disposizione: Spada, Compagnoni, Ruschena, Pandini, Marmo. Allenatore: Fiorenzo Roncari

PONTE SAN PIETRO (4-2-3-1): Bonardi; Concas (34’ st Gogna), Cerini, Rota G., Kritta; Finardi (40’ pt Rota L.), Capitanio; Ferreira Pinto (42’ st Magli), Gambarini, Mozzanica (20’ st Gerdelesko); Gningue (38’ st Vitali). A disposizione: Moroni, Carubini, Pagliarini, Kerrroumi. Allenatore: Giovanni Gargantini

ARBITRO: Umberto Spedale di Palermo; assistenti Manfredi Canale di Palermo e Roberto Cusimano di Palermo

AMMONITI: 26’ pt Cerini (PSP), 40’ st Bigotto (C). RECUPERO: 2’ + 5’

Risultati 34° Giornata Girone B Serie D

Brusaporto – Piacenza 0-2, CASTELLANZESE – PONTE SAN PIETRO 2-5, Virtus CBG – Club Milano 2-2, Clivense – Caravaggio 1-0, Folgore Caratese – Desenzano 0-2, Real Calepina – Legnano 0-0, Tritium – Arconatese 0-1, Casatese – Pro Palazzolo 2-1, VARESINA – CALDIERO 0-2, Villa Valle – Crema 4-2

Classifica

Piacenza 66, Caldiero 65, Pro Palazzolo 63, Desenzano 62, VARESINA e Arconatese 60, Brusaporto 50, Villa Valle, Casatese e Folgore Caratese 48, Clivense 46, Virtus CGB 45, Club Milano 42, Caravaggio 40, Real Calepina e CASTELLANZESE 38, Legnano 34, Tritium 28, Crema 27, Ponte San Pietro 24.