Dodici laboratori nei musei di Varese e provincia per Disegniamo l’arte 2024

Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione Disegniamo l’arte propone nel primo weekend di aprile centinaia di laboratori in 165 musei di Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta aderenti alla rete Abbibanento ai musei. In particolare dodici attività saranno proposte in undici musei di Varese e Provincia tra le giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile.

È la città giardino a trainare l’offerta con un poker di 5 musei per altrettanti laboratori creativi seguita da Busto arsizio (due laboratori al Museo del tessile), Gallarate, Saronno, Angera, Morazzone e Castelseprio.

Ciascuna iniziativa di Disegniamo l’Arte è molto più di un laboratorio: è un’occasione unica per reinterpretare le bellezze del territorio, lasciandosi guidare dal disegno come tecnica e soprattutto come strumento di interpretazione delle collezioni, delle architetture e in generale delle suggestioni che gli spazi museali producono nei giovani visitatori.

Armati di matite e pennarelli i giovani artisti reinterpreteranno le opere delle collezioni museali a tema Natura, riaffermando il principio che spesso scoprire significa guardare con occhi nuovi e cogliere dettagli che, allo sguardo di altri, passano inosservati.

Di seguito il dettaglio delle iniziative

VARESE

Sabato 6 aprile ore 15

L’EMOZIONE DEGLI ALBERI

al Castello di Masnago

Il racconto degli affreschi a partire dalla raffigurazione del paesaggio sarà seguita da una passeggiata nel parco per scoprire le specie arboree più curiose.

In laboratorio, ciascun bambino realizzerà un libricino con il proprio albero.

Fascia d’età: 6-11 anni

Costo bambini: gratuito 0-18 anni

Costo adulti: € 3 | gratuito con Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta

Prenotazione: museivarese@cooperativasullarte.it | 333 6810487

Sabato 6 aprile – ore 15:30

DISEGNA IL DESERTO

Museo Castiglioni – Villa Toeplitz

Il deserto del Sahara è il deserto caldo più grande del mondo. Può essere di sabbia (erg), pietroso (serir) o roccioso con altopiani e catene montuose (hammada). È un luogo ostile e pericoloso ma anche affascinante, colorato e stupefacente.

Disegna il deserto come lo immagini ispirandoti alle immagini presenti nel museo.

Fascia d’età: 6-14 anni

Costo bambini: € 3

Costo adulti: € 3

Prenotazione: info@museocastiglioni.it | 0332.1692429 | 334.9687111

Sabato 6 aprile ore 15 – 16 – 17

NATURALMENTE GEOMETRICI

Fondazione Morandini

Visita alle opere della Fondazione Morandini dedicata alle famiglie, con laboratorio didattico di disegno per i bambini: il caso e le forme geometriche possono convivere? E se la loro unione desse forma a un’opera d’arte?

I bambini trasformeranno gli elementi naturali del parco in segni grafici per creare la propria composizione concreta.

Fascia d’età: 5-11 anni

Costo bambini: € 5 a famiglia da saldare in loco il giorno della visita (indipendentemente dal numero di figli) – ratuti per titolari di Abbonamento Musei

Prenotazione online a QUESTO LINK

Domenica 7 aprile – ore 15

UNA SCOPERTA STRAORDINARIA

Villa Mirabello

Il sito archeologico dell’Isolino Virginia racconta di una lunga frequentazione del nostro territorio a partire dal Neolitico, quando gli uomini iniziarono a creare un nuovo equilibrio con la natura.

Osservando i reperti conservati in museo, i bambini disegneranno sul taccuino da loro realizzato le tracce del loro viaggio.

Fascia d’età: 6-11 anni

Costo bambini: gratuito

Costo adulti: gratuito

Prenotazione: museivarese@cooperativasullarte.it | 333 6810487

Domenica 7 aprile – ore 15:30

DISEGNIAMO L’ARTE A VILLA PANZA

Villa Panza, piazza Litta 2 -Varese

Gli alberi hanno mille forme e colori: chiome coniche o globose, foglie lanceolate o a cuore, cortecce grigie o marroni. Un percorso a tappe nel giardino di Villa Panza permetterà di scoprire le forme vegetali più inaspettate.

La visita sarà l’ispirazione per realizzare una personale reinterpretazione grafica e colorata delle forme degli alberi.

Fascia d’età: 6-11 anni

Costo bambini: 13€ – ridotto 8€ per disabili, iscritti al FAI o con Abbonamento Musei Lombardia

Costo adulti accompagnatori: 13€ – ridotto 5€ per accompagnatori di disabili, iscritti FAI o titolari di abbonamentoìo Musei Lombardia

Prenotazione: faibiumo@fondoambiente.it | 0332 283960

BUSTO ARSIZIO

Sabato 6 Aprile 2024 – ore 15:30

TOPINI CURIOSI E MORBIDI FRUTTI

Museo del tessile e della tradizione industriale

Seguiamo le avventure di un curioso Topino e andiamo alla scoperta della pianta del cotone!

Fascia d’età: 4-7 anni

Costo bambini e adulti: gratuito

Prenotazione a QUESTO LINK

Sabato 6 Aprile 2024 – ore 15:30

BOTANICI IN ERBA

Museo del tessile e della tradizione industriale

Andiamo alla scoperta della pianta del cotone e realizziamo la nostra pagina di erbario!

Fascia d’età: 8-11 anni

Costo bambini e adulti: gratuito

Prenotazione a QUESTO LINK

GALLARATE

Domenica 7 aprile – ore 15

GEOGRAFIE DEL SEGNO

Museo MA*GA

Visita guidata alla mostra Dadamaino 1930-2004 e laboratorio per bambini, ragazzi e famiglie alla scoperta delle diverse potenzialità del segno grafico

Fascia d’età: 5-13 anni

Costo bambini: € 10,00

Costo adulti: € 5,00 ingresso al museo (gratuito con Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta)

Prenotazione: online a QUESTO LINK

SARONNO

Sabato 6 aprile – ore 15-19

BENVENUTA PRIMAVERA… TRA NATURA E CERAMICA

Museo Gianetti

I bambini visiteranno in modo alternativo le sale e gli spazi esterni del museo cercando e disegnando nelle ceramiche i fiori e gli elementi naturali legati al ritorno della Primavera.

Fascia d’età: 4-11 anni

Costo bambini: gratuito

Costo adulti: 5 € (intero) | 4 € (ridotto, over 65)

Prenotazione: didattica@museogianetti.it | 02 9602383

ANGERA

Domenica 7 aprile – ore 15

BENVENUTA PRIMAVERA – LABORATORIO ARCHEOLOGICO

Museo Archeologico

L’attività avrà inizio con una lettura sulla mitologia, con i suoi affascinanti racconti di dei, eroi e creature fantastiche. Successivamente i bambini verranno coinvolti in una caccia al tesoro in cui dovranno riconoscere i protagonisti della storia mitologica.

Seguirà un laboratorio di disegno, in cui i bambini potranno raffigurare una creatura fantastica.

Fascia d’età: 4-7 anni

Costo bambini e adulti: gratuito

Prenotazione: obbligatoria a prenotazioniangera@gmail.com

MORAZZONE

Sabato 6 aprile – ore 15:30

DISEGNI A CASA MACCHI

a Casa Macchi

Casa Macchi è un viaggio nel tempo e anche nello spazio. Vi sono stravaganti accostamenti come zuppiere nel guardaroba, scarpe nei comodini e galline tra i bambù.

Si andrà poi alla scoperta degli animali dell’aia per provare a immaginarli e disegnarli in contesti esotici e fantasiosi, ispirati anche dalla lettura di un albo illustrato.

Fascia d’età: 4-8 anni

Costo bambini: € 6 | gratuito con Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta Junior

Costo adulti: gratuito alla Casa

Prenotazione: inviare mail a faicasamacchi@fondoambiente.it o chiamare lo 0332.1821610

CASTELSEPRIO

Domenica 7 apreile – ore 11 – 14:30 – 16

SCOPRIAMO LE ROVINE SEGUENDO I PICCOLI ABITANTI DEL CASTRUM

Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio

I visitatori saranno accompagnati tra le rovine e seguiranno i piccoli animali che spesso si posano su di esse. Farfalle, rane, lucertole daranno lo spunto per raccontare i luoghi in cui trovano ristoro: oggi rovine, un tempo case, torri e mura.

Al termine della passeggiata i piccoli visitatori potranno disegnare liberamente ciò che hanno visto e comporre poi un acchiappasogni.

Fascia d’età: 6-9 anni

Costo bambini: gratuito

Costo adulti: gratuito

Prenotazione: parcoarcheologico.castelseprio@cultura.gov.it | 0331.820438 | 366.6632727