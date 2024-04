Emanuela Quintiglio presenta squadra e programma della lista “Viviamo Viggiù”

Grande partecipazione ieri sera a Viggiù per la presentazione della lista che sosterrà il sindaco uscente Emanuela Quintiglio, che si ripresenta per il secondo mandato. Tutti esauriti i posti nella sala di Villa Borromeo dove Emanuela Quintiglio ha accolto insieme a tanti cittadini i sindaci dei comuni vicini, Maurizio Zanuso di Saltrio e Peppino Galli di Clivio, ma anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore provinciale alla Protezione civile Alberto Barcaro.

Galleria fotografica La presentazione della lista “Viviamo Viggiù” 4 di 8

Diverse le novità presentate, a partire dal nome della lista che ora si chiama “Viviamo Viggiù” e dallo slogan della lista: “Seminiamo idee“. Solo due le riconferme rispetto alla lista del 2019, Carmelo Chiofalo (con 222 voti il più votato nella precedente tornata elettorale) e Daniele Carrara. Per il resto tutti volti nuovi, con diversi giovani e una perfetta parità di genere, sei donne e sei uomini.

I candidati sono Carmelo Chiofalo (capolista), Anna Maria Rapetti, Daniele Carrara, Monica Ambrosetti, Daniele Caverzasi, Irene Masetti, Andrea Zattra, Marina Buratti Ciminelli, Fabio Dolcetto, Maria Melotta, Matteo D’Anna e Mirvana Roncoroni.

Sono stati poi presentati alcuni punti salienti del programma, a partire dalla prosecuzione del progetto di riqualificazione del centro storico e dalla pedonalizzazione della piazza della chiesa con la creazione di un parcheggio alternativo nell’area dei prati di Santo Stefano. Prioritaria anche la redazione del nuovo Pgt e del piano del colore per valorizzare il paese.

Molto spazio alla sistemazione della viabilità, con la creazione di percorsi pedonali, la sistemazione di alcune vie critiche e la messa in sicurezza dell’entrata delle scuole di via Indipendenza. Prioritari anche la valorizzazione del patrimonio artistico di Viggiù, gli spazi per lo sport e il completamento dei progetti per la prevenzione del rischio idrogeologico.

La serata si è chiusa con i complimenti del sindaco di Varese Davide Galimberti per l’amministrazione viggiutese e per Emanuela Quintiglio non solo come sindaco ma anche come consigliera delegata in Provincia: «Bravi, in questi anni avete dimostrato grande capacità di dialogo con tutti, anche nei momenti difficili del Covid. Con Emanuela c’è stata un’ottima collaborazione, anche per quanto riguarda la Provincia e questo è importante nel confronto tra gli enti pubblici».

Infine dolci e spumante “made in Viggiù” per tutti e due grandi torte con il simbolo della lista.