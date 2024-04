Festa della donna, a Gallarate sequestrati 132 mazzi “abusivi” di rose e mimose

Continuano i controlli della Polizia Locale sul fronte dell’abusivismo commerciale e irregolare vendita: dopo i controlli su grandi negozi e ambulanti del mercato, nel mese di marzo l’attenzione si è concentrata nuovamente sui venditori di fiori in strada, in occasione della Festa della Donna (uno dei momenti di grande domanda di fiori)

“Nel corso dei controlli sono stati sorpresi sei venditori privi di autorizzazione ai quali sono state contestate le sanzioni con il sequestro di ben centotrentadue mazzetti di mimose e sessantasei mazzi di rose”.

Aree di parcheggio, centro storico ed intersezioni semaforiche i punti preferiti dagli abusivi che, alla vista degli agenti hanno tentato di darsi alla fuga. In una circostanza un soggetto di origine pakistana ha opposto resistenza ed è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Il personale della sezione annonaria ha inoltre eseguito ispezioni in alcuni centri massaggi, accertando diverse violazioni, in particolare la mancanza dei titoli per esercitare la professione e illeciti connessi alla posa di insegne in assenza di autorizzazione.