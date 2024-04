Genitori in viaggio per capire come il web influisca sulle relazoni in famiglia

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Capire insieme come il web influisca su usi, consumi e relazoni in famiglia e al di fuori di essa è l’obiettivo di due incontri con Matteo Fabris, pedagogista e media educator specializzato nel digitale.

“Una famiglia in rete – Usi e consumi del web” è il titolo dell’iniziativa proposta dalle mMamme in cerchio e in programma nelle serate di lunedì 15 aprile e giovedì 2 maggio, sempre alle ore 21 nella sede dell’associazione, in via Volta 44 ad Azzate.

Gli incontri sono proposti all’interno del progetto Genitori in viaggio ,uno spazio di incontro e supporto alla genitorialità rivolto a mamme e papà di bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni.

Il progetto è promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate e sostenuto da Fondazione comunitaria del Varesotto.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.