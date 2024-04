Grosse buche sulla Sp32 a Laveno Mombello, il Comune raccomanda attenzione

Il Comune di Laveno Mombello segnala che a causa delle forti piogge sono presenti due grosse buche sulla SP32 poco prima dell’area Revelli, provenendo da Laveno Mombello in direzione Sangiano.

La Protezione Civile sta intervenendo per posizionare la segnaletica. È stata inoltre allertata la Provincia, affinché si attivi per il ripristino del manto stradale.

Sono in corso sopralluoghi per verificare altri danni causati dalle bombe d’acqua in corso dalla mattinata. Si raccomanda la massima prudenza.

(immagine di repertorio)