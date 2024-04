I controlli con autovelox in provincia di Varese e sulle strade lombarde

Come ogni settimana la Polizia di Stato comunica le tratte stradali della Lombardia dove saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. Un invito a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti, oltre a non incorrere in multe e decurtazione dei punti della patente (in rosso le strade della provincia di Varese).

Lunedì 15 aprile

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

A9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Martedì 16 aprile

Autostrada A60 Tangenziale di Varese VA

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Mercoledì 17 aprile

Autostrada A7 Milano-Genova PV

A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

A51 Tangenziale Est di Milano MI

Strada Statale SS9 via Emilia LO

Giovedì 18 aprile

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Venerdì 19 aprile

Autostrada A8 Milano-Varese VA

Strada Statale SS 36 del lago di Como e dello Spluga LC

SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

SS 9 via Emilia LO

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

Sabato 20 aprile

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

Domenica 21 aprile

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO