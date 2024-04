I Gorillas cercano il primo successo ospitando i Rams a San Fermo

Inizia il girone di ritorno per i Gorillas Varese impegnati nel campionato 9FL di football americano. Il team biancorosso riceverà – sabato 20 aprile dalle 19:30 – al Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di Via Sette Termini a Varese, un cliente sicuramente scomodo come i Rams Milano.

I meneghini, vengono da una convincente vittoria sul campo dei Blitz Ciriè e cercheranno a tutti i costi di bissare il successo in terra varesina per continuare l’inseguimento alla capolista, i Crusaders Cagliari. I Rams possono contare su un attacco impressionante per la categoria, basato sulle corse del running back Nason e sui lanci del quarterback Bignotti.

I biancorossi di coach Gaines non hanno intenzione di affrontare l’incontro con timori reverenziali e faranno di tutto per vincere tra le mura amiche anche perché i Gorillas sono ancora a secco di vittorie dopo tre incontri disputati nel Girone C. La difesa varesina, capitanata da Pier Altamura e Edoardo Rizzi, è chiamata al riscatto dopo una prestazione opaca contro i Crusaders mentre l’attacco guidato da Giorgio Giorgetti dovrà continuare il percorso di crescita visto finora.

Come di consueto, quando i Gorillas scendono in campo al Jungle Field, anche il contorno promette spettacolo e divertimento con un punto di ristoro aperto a tutti i partecipanti alla partita.