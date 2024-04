Il Gat in partenza per la grande eclisse americana

Lunedì 8 Aprile 2024, una grande e lunga eclisse totale di Sole (4,5 minuti di buio a mezzogiorno !) attraverserà il Messico settentrionale e tutti gli Stati Uniti. Sarà una delle eclissi più seguite della storia, dal momento che coinvolgerà 60 milioni di Americani e, grazie ad una straordinaria diretta della NASA, almeno 1 miliardo di persone nel resto del mondo. Il GAT di Tradate si è organizzato ancora una volta alla grande con tre delegazioni. La prima sarà nel Messico settentrionale al seguito di una spedizione che seguirà la totalità a Torreon.

Altre due spedizioni saranno in Texas, una a San Antonio e un’altra a Dallas. La spedizione più ‘tecnologica’ sarà quella di San Antonio dove un gruppo guidato dall’ Ing. Lorenzo Comolli, dopo mesi di preparativi, ha allestito una strumentazione in grado di cogliere dettagli finissimi (e mai prima tentati da Terra !) delle strutture magnetiche della corona solare interna. La spedizione di Dallas invece si occuperà soprattutto di immagini a grande campo del cielo buio della totalità e di condizioni climatiche ambientali (variazione di pressione, temperatura, eventuali ombre volanti). Il perchè di questa strategia è legato ad almeno due fatti di grande interesse.

Il primo è la corona del Sole vicino al max del 25esimo ciclo, che si preannuncia gigantesca e trapuntata da numerose protuberanze. Il secondo motivo di interesse è assolutamente speciale: nel buio della totalità dovrebbe essere visibile (non lontano da Giove in alto alla sinistra del Sole nero) la cometa 12P/Pons-Brooks, che raggiungerà il perielio il 21 Aprile 2024 da 116 milioni di km, e il perigeo (minima distanza dalla Terra) il 2 Giugno 2024 da 230 milioni di km. Per ragioni orbitali (orbita inclinata di 74° percorsa in 71 anni) la cometa è di difficile osservabilità serale da noi (in Andromeda-Pesci-Ariete) a causa della sua vicinanza prospettica (circa 20°) al Sole (un binocolo è il minimo indispensabile). Ma durante l’eclisse sarà buio alle 13 del pomeriggio, quindi la cometa diventerà ben visibile (m=3-4?) nonostante la sua vicinanza al Sole. Anche perchè 12P/Pons-Brooks è una cometa bizzarra, spesso soggetta ad improvvise esplosioni (4 o 5 sono avvenute nella seconda metà del 2023) che potrebbero essere favorite dalla vicinanza al perielio.

Nella storia si ricorda una sola cometa resasi visibile durante una eclisse totale di Sole: la cometa 1882K1 il 17 Maggio 1882. Nel Texas meridionale, il max della totalità sarà alle h 13,35 locali. Tenendo presente l’ora legale scattata il 31 Marzo, in Italia saranno le h 20,35 un orario comodissimo per i Media (speriamo….) e per chiunque per collegarsi a qualcuno dei moltissimi siti che trasmetteranno in tutto il mondo la diretta del fantastico evento celeste.

Tra questi il sito della NASA su youtube https://www.youtube.com/watch?v=2MJY_ptQW1o., che seguirà le varie fasi della totalità dal Messico alle cascate del Niagara con una decina di postazioni terrestri ed un paio di aerei stratosferici.