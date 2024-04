Inaugurato a Marnate il Centro AliBlu per l’autismo: “Un sostegno ai minori e alle loro famiglie”

«Per la prima volta non ci siamo sentiti soli e mio figlio è felice sia quando viene qui che quando torna a casa. Aliblu risponde ad un esigenza che non è solo dei bambini autistici ma delle loro famiglie e degli insegnanti. Questa è la cosa più importante». Le parole di una mamma hanno chiuso, toccando le corde più profonde dell’animo dei presenti, gli interventi che si sono susseguiti per l’inaugurazione del centro Aliblu – Inclusione e consapevolezza, già attivo dal 2023 nell’ex-scuola elementare di Nizzolina, a Marnate.

Alla presenza del sindaco Maria Elisabetta Galli, dell’assessore ai Servizi Sociali Gemma Donati e numerosi amministratori della zona si è svolto questa mattina il taglio del nastro a cui ha preso parte anche Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo, e Oriella Triolo di Cesvi. A tagliarlo fisicamente ci hanno pensato le educatrici impegnate nel servizio e la coordinatrice Mariolina Caputo.

Genesi di un Progetto Innovativo

“È stato inaugurato oggi il nuovo servizio per l’autismo nato grazie al progetto ‘AliBlu: inclusione e consapevolezza’ della Cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI.” L’obiettivo principale è sostenere l’inclusione sociale di ragazzi e ragazze con autismo nel territorio di Castellanza-Valle Olona, Busto Arsizio e Gallarate.

Una Seconda Vita per la Scuola di Nizzolina

“AliBlu coniuga le competenze educative e pedagogiche, di supporto alla fragilità e attenzione all’integrazione con i territori,” dando nuova vita all’ex scuola elementare della frazione Nizzolina a Marnate. Questa iniziativa recupera una struttura in parte inutilizzata per sviluppare un nuovo servizio educativo e riabilitativo diurno per l’autismo.

Un Impatto Positivo su un Territorio Esteso

“Aliblu dà una risposta alle diverse esigenze attraverso la creazione di un servizio educativo e integrato diurno per bambini autistici.” Questo servizio è una risorsa preziosa per i territori della Valle Olona e di Busto Arsizio, fornendo supporto specialistico e promuovendo programmi di inclusione sociale.

Contributi Comunitari e Innovazioni Tecnologiche

La raccolta fondi su For Funding ha permesso di raccogliere oltre 100.000 euro, “utilizzati per diverse finalità, tra cui: strutturare la sede di AiBlu e supportare la rete familiare.” Presto verrà allestita una “Snoezelen Room” per la stimolazione multisensoriale, evidenziando l’impegno verso l’adozione di strumenti tecnologici avanzati e metodologie innovative.

L’Importanza dei Numeri

Il servizio “AliBlu” ha un impatto diretto su 15 bambini con autismo e le loro famiglie, contribuendo significativamente all’inclusione e al supporto nei territori serviti. “L’individuazione dei beneficiari è avvenuta tramite i servizi specialistici,” dimostrando un approccio mirato e inclusivo.

Voce ai Protagonisti

Domenico Pietrantonio, Presidente del Consiglio di gestione di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, esprime il suo entusiasmo: “Questo nuovo servizio registra la compresenza di 3 aspetti particolarmente rilevanti: i destinatari, che coincidono con ragazzi e bambini con autismo e relative famiglie, la collaborazione e la partnership con il Comune di Marnate – che ospita tra l’altro il primo centro per disabili che la Solidarietà e Servizi ha progettato e gestisce nell’arco di questi 45 anni di storia e di attività – e poi il supporto di Intesa Sanpaolo. Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per le persone disabili e con autismo in particolare, rispondendo, attraverso servizi integrati, personalizzati e coprogettati, alle molteplici esigenze di accoglienza, assistenza, cura e sostegno delle persone che si rivolgono a noi. Mai più soli…Insieme ci riusciamo.”

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo, riflette sull’impatto del progetto: “Intesa Sanpaolo ha scelto di supportare sin da subito il progetto AliBlu che ha consentito di fornire una risposta concreta a impatto positivo e di rigenerazione dei territori che comprendono Marnate, CastellanzaValle Olona, Busto Arsizio e Gallarate. Come istituzione, anche sociale, riteniamo sia fondamentale garantire il nostro impegno per promuovere l’inclusione, che passa altresì attraverso il sostegno di iniziative rivolte alla riabilitazione e alle cure speciali e innovative dei piccoli e dei ragazzi con l’obiettivo di mettere al centro il benessere dei bambini e degli adolescenti e offrire un supporto concreto alle loro famiglie.”

Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, aggiunge: “Quest’importante progetto ci permette di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito ESG. Il progetto ‘AliBlu: inclusione e consapevolezza’ è la dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi.”