Incontri, benessere e divertimento: la rinascita del Centro Socio Ricreativo di Azzate

Un tempo si chiamava “Centro anziani” ma oggi, tra una lezione di ballo, un torneo di burraco e una lezione di informatica, la sede di via Volta si è trasformata in un luogo aperto a persone di ogni età accumunate solo dalla voglia di stare insieme e mantenersi attive.

Il Centro Socio ricreativo – così si chiama ora – ha ormai oltre duecento soci. La gestione della presidente Anna Ossola e del suo vice Enzo Favini (nella foto qui sotto) ha portato un cambio di passo che sta dando risultati misurabili con la partecipazione entusiasta alle numerose proposte.

Domani, sabato 6 aprile, alle 15 si terrà l’assemblea ordinaria: un momento per fare il punto della situazione, tracciare bilanci e pensare al futuro. Al Centro può iscriversi chiunque, dai 18 anni in su, e tutti possono partecipare a gite, incontri, dibattiti, momenti di formazione.

Le proposte in questi mesi non sono mancate: si sono tenuti incontri con medici specialisti in cardiologia, odontoiatria, dermatologia, gastroenterologia e nutrizione. L’11 aprile ci sarà un appuntamento con l’ortopedico e il 16 maggio quello con l’oculista. Molta attenzione viene posta alla salute dei soci con iniziative mirate: tra le ultime, venti visite senologiche gratuite, con ecografia e mammografia, al poliambulatorio Mastra di Azzate per le socie tra i 50 e i 75 anni.

Tra i vari appuntamenti in programma ci sono poi le gite: le prossime tappe saranno Genova, Mantova, Monza e il Cimitero monumentale.

Per rendere più piacevole poi la permanenza dei soci al Centro, è stato migliorato il giardinetto esterno, è stata aperta una piccola biblioteca, posizionato un defibrillatore e montati un schermo e un proiettore. I corsi proposti sono davvero tantissimi e spaziano dalle lezioni di lavoro a maglia, ai balli latino-americani, dalla pasticceria alla ginnastica dolce. L’offerta è davvero molto ampia e il Centro Socio Ricreativo cerca volontari che aiutino a portare avanti con successo l’attività, proprio come ora.

Il Centro è aperto da lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e in quei giorni è possibile presentarsi (via Volta al civico 26) e candidarsi per entrare a far parte di questa vivace comunità.