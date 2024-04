La Ciambella addormentata nel forno a Sesto Calende

Sabato 13 aprile alle ore 11 in sala consigliare un nuovo appuntamento teatrale gratuito per bambini e famiglie con la rassegna Respira il Teatro

Si intitola La ciambella addormentata nel forno lo spettacolo della compagnia Nata Teatro in programma sabato 13 aprile alle ore 11 nella Sala Consiliare di Sesto Calende per un nuovo appuntamento di Respira il Teatro, la rassegna per ragazzi e famiglie promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Sesto Calende.

Raccontare una storia è un po’ come cucinare: ci vogliono fantasia e passione, esperienza e creatività. ma soprattutto, ci vogliono gli “ingredienti” giusti, sani e genuini, perché le storie, come il cibo, sono un alimento essenziale.

La Ciambella addormentata nel forno narra l’avventura di due “pâtissiers” alle prese con una ricetta molto speciale: il conte De Abat Jour festeggia il suo compleanno e i due cuochi dovranno creare una torta da favola, che possa accontentare i difficili gusti del Conte e dei suoi invitati. Serve tanta fantasia e la fiaba classica de “La Bella Addormentata ne sarà ispiratrice, come accade quanto le nonne raccontano preparando ai nipoti dolci e biscotti fatti con amore, per sostenera la crescita dei bambini.

La partecipazione all’evento è per tutti gratuita, ma la prenotazione è consigliata, contattando la biblioteca al numero 03312928160 oppure biblio@comune.sesto-calende.va.it.

L’ultimo appuntamento con la rassegna Respira Teatro è sabato 18 maggio con lo spettacolo Il flauto magico del Teatro Blu.