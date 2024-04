La serata in discoteca finisce con una scazzottata a Vergiate. Ventenne in ospedale

La scazzottata tra due giovani finisce con uno dei due in codice giallo in ospedale, poco prima delle cinque del mattino di sabato. È accaduto a Vergiate, in un parcheggio lungo via Sempione, a poche decine di metri da una nota discoteca, tra due 20enni che per una banale lite sono passati alle mani.

Uno dei due contendenti è caduto a terra, battendo la testa violentemente. Qualcuno ha chiamato i soccorsi che sono giunti sul posto con un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate. Il ragazzo che ha avuto la peggio è stato trasportato all’ospedale di Varese.