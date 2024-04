La solidarietà di Cgil, Cisl, Uil a VareseNews

“Un atto stupido e intimidatorio quello che ha colpito la sede di VareseNews. Le indecenti scritte “no vax” apparse sulle mura esterne della redazione del quotidiano on line, sono la conferma come oggi la libera informazione sia spesso sotto attacco, anche sul nostro territorio. Condanniamo questi vandalismi incivili, ricordando come i valori di democrazia e libertà facciano parte del dna del sindacato e dunque la nostra vicinanza a VareseNews è del tutto scontata. Ma, insieme, esprimiamo tutta la nostra solidarietà al direttore Marco Giovannelli, ai giornalisti e ai collaboratori della testata on line per il fondamentale lavoro compiuto nell’informare noi lettori, ogni giorno, con professionalità e rigore, su ciò che accade a casa nostra e nel mondo”.

Stefania Filetti – Cgil Varese, Daniele Magon – Cisl dei Laghi,

Antonio Massafra – Uil Varese