Malnate fa poker: Paola Cassina lancia la sua candidatura a sindaco

Quarto candidato sindaco per Malnate: Paola Cassina, ex capogruppo della Lega cittadina, ha annunciato di voler correre alla poltrona da primo cittadino con una propria lista civica.

Non una sorpresa: la volontà di Cassina è sempre stata quella di candidarsi nelle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Capendo di non avere il supporto da parte della Lega, nel mese di febbraio ha deciso di lasciare il Carroccio (leggi qui) per provare, da civica, a diventare il punto di unione del centrodestra (leggi qui). Operazione non riuscita, con le spinte cittadine e provinciali che hanno preferito puntare su Sandro Damiani (leggi qui).

E così, dopo l’investitura di Damiani, per l’annuncio era solo questione di giorni: Paola Cassina sarà il quarto candidato sindaco di Malnate con una sua lista civica. Una “civica” che però a tutti gli effetti sarà orientata al centrodestra, anche perché – in attesa dei nomi – la sua lista sarà composta da diverse persone che in passato hanno avuto a che fare con Lega o Fratelli d’Italia.

Ecco la lettera aperta inviata ai malnatesi dalla candidata sindaco Paola Cassina, che pubblichiamo integralmente di seguito:

Carissimi Cittadini di Malnate,

mi rivolgo a voi con umiltà e determinazione, come una cittadina che ama profondamente la nostra comunità e desidera vederla prosperare. Mi presento come candidata Sindaco che crede nel potere della collaborazione e dell’ascolto attivo.

Ho deciso di mettermi in gioco e candidarmi per la carica di Sindaco del Comune di Malnate perché credo che sia giunto il momento di portare una ventata di freschezza e innovazione nella nostra amata città. Con il sostegno di una coalizione civica che non si basa su logiche partitiche, ma piuttosto sull’ascolto delle vostre esigenze e dei vostri bisogni, sono pronta a lavorare duramente per rendere Malnate un posto migliore per tutti noi.

Una delle fondamenta su cui intendo costruire il mio mandato è la meritocrazia. Troppo spesso abbiamo visto decisioni politiche essere influenzate da interessi personali o di partito, mentre credo fermamente che la promozione del merito, delle competenze e del pubblico interesse debbano essere al centro di ogni scelta amministrativa e politica.

Sono consapevole che ci sono e ci saranno sfide da affrontare, ma sono anche convinta che con impegno, dedizione e il vostro sostegno possano essere superate insieme. Mi impegno a lavorare senza sosta per affrontare le questioni urgenti come la sicurezza, il disagio giovanile e sociale, l’istruzione, l’ambiente e lo sviluppo economico, sempre tenendo presente anche tutte le altre questioni non meno importanti e il benessere e gli interessi di tutti i cittadini di Malnate.

Vi chiedo di darmi fiducia e di unirvi a me in questo viaggio verso un futuro migliore per la nostra città. Sono qui per voi, pronta ad ascoltare le vostre idee, le vostre preoccupazioni e le vostre speranze. Insieme possiamo fare la differenza.

Grazie per il vostro tempo e per la vostra attenzione. Non vedo l’ora di incontrarvi e di lavorare insieme per il bene di Malnate.

Alla nostra crescita

Paola Lorenza Cassina – detta La Cassina – Candidato Sindaco per Malnate