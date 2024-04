Marco Colombo, da Daverio a Pescara alla kermesse di Fratelli d’Italia “nel segno del Made in Italy”

C’era anche Marco Colombo, sindaco di Daverio e candidato alle elezioni europee del prossimo 9 maggio, alla kermesse di Pescara di Fratelli d’Italia dove la premier Giorgia Meloni ha illustrato le linee programmatiche del partito e ufficializzato la propria candidatura.

Colombo ha postato sul proprio profilo Facebook diverse foto con i vertici del partito, molte delle quali al fianco del coordinatore provinciale e deputato Andrea Pellicini.

Prima di tornare, anche uno scatto con Giorgia Meloni, accompagnata da due frasi: «Due giorni a Pescara, per portare le mie idee sul Made in Italy e sulla salvaguardia delle nostre eccellenze. È sempre un onore incontrare Giorgia Meloni e aver la possibilità di scambiare quattro chiacchiere sul futuro del Made in Italy. Grazie Giorgia per me Pescara finisce così, con la tua immensa disponibilità».