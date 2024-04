Nicholas Ottolina è il nuovo presidente provinciale del comitato UNICEF di Varese. Con grande entusiasmo assume la guida del gruppo varesino raccogliendo il testimone da Manuela Bovolenta, presidente di Unicef Lombardia, che per quattro anni ha mantenuto l’incarico ad interim per UNICEF Varese. La nomina di Ottolina è stata ufficializzata in queste ultime settimane, ma il neo-presidente è già al lavoro su due fronti: avviare una nuova campagna di reclutamento volontari e cercare nuove aziende che desiderino collaborare con UNICEF per diventare ‘Impresa Amica’ il programma rivolto alle piccole e medie imprese che vogliono sostenere l’UNICEF a vincere una grande sfida: garantire sopravvivenza e sviluppo ai bambini e alle bambine di tutto il mondo.

“Sono profondamente onorato di essere stato nominato presidente provinciale del comitato UNICEF di Varese – dichiara Nicholas Ottolina – La mia visione per il Comitato UNICEF di Varese è quella di un’organizzazione che lavora instancabilmente per promuovere e proteggere i diritti dei bambini. Crediamo che ogni bambino, indipendentemente dalla sua origine, meriti di crescere in un ambiente sicuro, amorevole e stimolante. Per realizzare questa visione, ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le scuole, le organizzazioni locali e le istituzioni per garantire che i diritti dei bambini siano sempre al centro delle nostre decisioni. Inoltre, riconosciamo l’importanza cruciale del volontariato nel nostro lavoro. I volontari sono il cuore pulsante del nostro comitato, e senza il loro impegno e la loro passione, non saremmo in grado di fare quello che facciamo. Per questo motivo, una delle mie principali priorità come Presidente sarà quella di reclutare e formare nuovi volontari. Vogliamo costruire un team di volontari dedicati e motivati, che condividano la nostra passione per i diritti dei bambini e che siano pronti a mettere le loro competenze e il loro tempo al servizio della nostra causa. Infine, vorrei sottolineare che, sebbene siamo orgogliosi dei progressi che abbiamo fatto fino ad ora, sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Continueremo a lavorare instancabilmente per migliorare la vita dei bambini nella nostra comunità, e non ci fermeremo finché ogni bambino non avrà le stesse opportunità di crescere e prosperare. Grazie per la vostra fiducia e il vostro sostegno. Sono impaziente di iniziare questo nuovo capitolo del nostro lavoro insieme.” Con il pensiero rivolto a tutto ciò che è stato realizzato nel corso degli anni dal Comitato varesino e con il desiderio di poter fare ancora di più a sostegno dei bambini e delle bambine di tutto il mondo, il nuovo Presidente lancia la chiamata a tutti coloro che desiderano diventare volontari UNICEF. Per candidarsi non ci sono limiti di età, basta aver compiuto 14 anni. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo email: comitato.varese@unicef.it.