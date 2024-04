Oltre mille varesini in fila per gustare il risotto solidale di chef Barzetti

Seduti sul sagrato della basilica di San Vittore, sulle panchine vicine al battistero e all’ombra degli alberi nel giardino della parrocchia per gustare il risotto di chef Sergio Barzetti: un carnaroli pavese, abbinato a limone e salvia, con parmigiano reggiano e burro del lago di Monate.

La “Risottata solidale”, giunta alla terza edizione, ha richiamato oltre mille varesini che con pazienza si sono messi in fila nel cortile della canonica. «Varese risponde sempre alla chiamata della solidarietà – dice Chef Barzetti – e oggi speriamo di fare almeno 1500 piatti. Tutto questo nasce grazie all’impegno di don Marco Casale e alla Casa della carità della Brunella un’eccellenza che merita di essere visitata per capire quanto è grande il cuore di questa città».

La ricetta deve soddisfare il gusto senza perdere di vista la spesa finale che è di cinque euro al piatto. È anche l’occasione per valorizzare prodotti della nostro territorio e di fare del bene in favore di un’istituzione che assiste quotidianamente i meno fortunati. L’intero ricavato dell’iniziativa, organizzata dall’associazione Pane di Sant’Antonio, sarà infatti devoluta alla Casa della carità che si occupa quotidianamente dei poveri, fornendo servizi di mensa, docce, accoglienza e ambulatorio farmaceutico.

Insieme a Barzetti lavorano i componenti della Compagnia del chicco duro che donano il proprio tempo per raccogliere risorse da devolvere in beneficenza. «Siamo in nove -spiega Barzetti – c’è chi fa il medico, chi il fabbro, chi l’elettrecista e chi il direttore di marketing. Siamo insieme per amicizia e giriamo l’Italia per iniziative benefiche supportati anche dalla brigata del mio ristorante. È una cosa bella e noi ci divertiamo».