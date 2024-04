Per le elezioni arriva la lista civica “Samarate Insieme”

A Samarate salta fuori una nuova lista civica, sotto il nome di “Samarate Insieme”. Un progetto che parte con passo lungo – mancano due mesi alle elezioni – e che sembra già piuttosto concreto.

Se si chiama al telefono indicato sulla pagina facebook risponde una voce più che conosciuta, quella di Alessandro Cenci. Animatore di iniziative, “pungolatore” della politica: chi segue il dibattito verso le elezioni si attendeva un qualche suo passo.

Allora Cenci, chi siete?

«Un gruppo di cittadini, completamente civici e non schierati con nessuno, avulsi dalle logiche di partito. Un gruppo che è unito per il benessere di Samarate. Per questo vogliamo fare una lista civica, ci stiamo contando»

Ecco, era la domanda successiva che avremmo fatto: a che punto siete? Quanti siete?

«Il numero sufficiente per fare la lista. Abbiamo frequentato vari tavoli, ma abbiamo scelto di fare la scelta civica pura. Oggi non c’è nome di candidato sindaco. Nel confronto con altri abbiamo apprezzato il contatto con i 5 Stelle (rappresentati a Samarate da Alessio Sozzi, ndr), abbiamo condiviso alcune idee, ma andiamo alle elezioni da civici. Da civici veri: proposte non critiche».

E quindi: via all’avventura di Samarate Insieme, con il simbolo elettorale comunque già pronto, su due soli colori, senza fronzoli, solo con elaborazione grafica del nome. Per esteso e in acronimo, SI, visto che poi sui giornali e nei posti ogni sigla si riduce sempre a sigle, nel lungo periodo.

Se venisse confermata la corsa di SI con un suo candidato, quelle di Samarate sarebbero già elezioni a quattro: il centrodestra dei partiti con Enrico Puricelli, il centrosinistra di Pd e Samarate Città Viva con Alessandro Ferrazzi, la probabile (seppur non ancora ufficiale) corsa dei 5 Stelle e infine appunto la nuova civica.