Perdita da un tubo del ponte di Gallarate, Alfa si prepara ad intervenire

Una perdita idrica vistosa ma in un punto che rende particolarmente complicato intervenire. È stata segnalata a Gallarate proprio sotto al ponte di via Novara e finisce direttamente nel torrente (foto dal gruppo Gallarate è).

Alfa Srl, il gestore idrico provinciale, è stata allertata e dall’azienda fanno sapere che il particolare punto di intervento richiede una serie di attrezzature che non saranno disponibili prima di domani, mercoledì 3 aprile, per lavorare in sicurezza.

L’azienda sta comunque monitorando il sistema e al momento non si registrano cali di pressione nelle tubature.