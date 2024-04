Pioggia e vento forte sul Varesotto: 40 interventi nella notte per frane, allagamenti e alberi abbattuti

Notte di grande lavoro per i Vigili del fuoco in provincia di Varese dove nella notte tra Pasqua e il 1° aprile si sono registrati oltre 40 interventi a causa della pioggia e delle forti raffiche di vento che hanno colpito in particolare nella zona del Luinese e in Valcuvia.

Nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile i vigili del fuoco del Distaccamento di Luino sono stati impegnati per una decina di interventi per taglio di piante cadute su strade e frane nei Comuni di Luino, Mesenzana, Dumenza, Orino, Cuvio e Montegrino.

Cresce intanto il livello del Lago Maggiore che dopo le intense piogge è salito di 43 centimetri in poche ore, arrivando a quota 194,71. Nella serata di Pasqua i Vigilki del fuoco sono intervenuti a Lavenbo Mombello per il recupero di una barca che stava affondando.

Sorvegliato speciale anche il lago di Varese che con la grande quantità di pioggia caduta nella giornata di Pasqua è cresciuto ancora, arrivando a toccare quota 238,93 metri sul livello mare. In diversi punti l’acqua è uscita dalle sponde, come a Bodio Lomnago, alla Schiranna e a Biandronnpo dove fango e detriti hanno invaso la pista ciclabile.

Bodio Lomnago

Già nella notte tra il 30 e il 31 marzo pioggia e vento molto forte avevano imperversato su alcune aree del Varesotto, causando tra tra l’altro una voragine a Gavirate. A Leggiuno il torrente Viganella gonfiato dalle piogge, è fuoriuscito invadendo l’area dei ponteggi sottostanti il viadotto ferroviario dove è in corso il cantiere della ferrovia.