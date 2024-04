“Prossima Vedano” presenta candidati e programma in Sala consiliare

A Vedano Olona si alza il sipario sulla campagna elettorale di Prossima Vedano, in vista delle elezioni comunali dell’8-9 giugno 2024.

Giovedì 4 aprile alle 21 nella Sala consiliare di Villa Aliverti, verrà infatti lanciata ufficialmente la candidatura di Vincenzo Orlandino a sindaco di Vedano Olona e di Paola Tadiello come futuro vicesindaco, nel corso di un momento pubblico di confronto e di dialogo con la cittadinanza.

Sarà l’occasione per conoscere il candidato sindaco, il futuro vicesindaco e gli altri rappresentanti di Prossima Vedano, che affiancheranno e sosterranno Orlandino nella campagna elettorale, ormai alle porte.

Saranno inoltre presentati gli obiettivi programmatici che Orlandino e Prossima Vedano intendono perseguire e che costituiranno le linee-guide del prossimo mandato amministrativo: dalla partecipazione attiva alla cura del territorio, dalla sostenibilità ambientale all’attenzione alle fragilità sociali, dalla promozione della cultura alla sicurezza urbana, dalla transizione energetica ai giovani e allo sport.

«Non semplici slogan da campagna elettorale – dicono i referenti della lista civica – ma un approccio concreto, pragmatico e non ideologico ai piccoli e grandi problemi di Vedano Olona, che Vincenzo Orlandino ha già dimostrato di saper affrontare e governare con attenzione e competenza. Al suo fianco, nella serata di presentazione e per tutta la campagna elettorale, ci saranno tanti amici di Prossima Vedano, che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie sensibilità e capacità di ascolto, animati dal desiderio di prendersi cura del bene comune e di porsi al servizio del territorio di Vedano e dei suoi abitanti. Un gruppo quello di Prossima Vedano composto da tante persone nuove ma anche da esperti amministratori pronti a mettersi in gioco per il proprio paese sempre in modo propositivo».

Durante la serata sarà offerto un buffet per tutti i partecipanti. La serata è aperta a tutti