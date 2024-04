La Sagra della carbonara, dei carciofi e della salsiccia di Bra anima il fine settimana di Legnano

Il 12, 13 e 14 aprile in via XXIX Maggio 207 con la Contrada San Martino si gusta tutto il sapore della cucina tradizionale del centro Italia. La sagra avrà luogo in un ambiente accogliente e al coperto

Appuntamento da non perdere per gli amanti della buona cucina. A Legnano, in Contrada San Martino, arriva la sagra della carbonara, dei carciofi e della salsiccia di Bra.

Il 12, 13 e 14 aprile in via XXIX Maggio 207 si gusta tutto il sapore della cucina tradizionale del centro Italia. La sagra avrà luogo in un ambiente accogliente, al coperto, aperto il venerdì e il sabato dalle 19:00 alle 24:00 e la domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00.

Per i più golosi, poi, sarà possibile aggiungere a parte il dolce della casa.

IL MENÙ

ANTIPASTO MISTO

Carpaccio di Carciofi con scaglie di Grana e Mandorle, Bruschetta con Salsiccia di Bra e pesto di finocchietto, Frittata di carciofi e Caponata di carciofi

PRIMI

Troccoli (spaghetti alla chitarra) alla Carbonara

Risotto con cuori di carciofo e Salsiccia di Bra

Tagliatelle con carciofi e Gamberi

Pasta al pomodoro

SECONDI

Carciofi alla Giudia

Tartare di Salsiccia di Bra con carciofi e scaglie di Grana

Tagliata di manzo con carciofi trifolati

CONTORNI

Patate al forno

Carciofi trifolati

DOLCI

Tiramisù

Torta della nonna

Per la natura della location e visto l’importante successo delle sagre precedenti, invitiamo caldamente i lettori a prenotare in anticipo la cena o il pranzo a cui desiderano partecipare.

Modulo di prenotazioni online: https://cutt.ly/Bw3mRugr

Altrimenti si può chiamare o inviare un messaggio via WhatsApp al numero 3492338379