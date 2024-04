Salvini a Varese per i 40 anni della Lega

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato invitato a Varese per celebrare il quarantesimo anniversario del partito. L’evento che dovrebbe vedere la sua presenza si svolgerà domenica 14 aprile, in piazza del Podestà, proprio sotto alla storica sede varesina del partito, luogo simbolo per il Carroccio.

La manifestazione è stata organizzata dalla segreteria provinciale della Lega, con il supporto della sezione cittadina: tra gli ospiti invitati, oltre a Salvini, ci sono anche “il senatùr” Umberto Bossi e il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.

Il giorno esatto dello speciale anniversario è il 12 aprile: in quel giorno del 1984, infatti, Umberto Bossi assieme a Giuseppe Leoni, Marino Moroni, Pierangelo Brivio, Emilio Benito Rodolfo Sogliaghi e Manuela Marrone, davanti al notaio Franca Bellorini di Varese, fondarono la Lega Autonomista Lombarda a Varese.

Di lì a pochi anni il neo movimento arriverà a piazzare un consigliere comunale a Varese (Giuseppe Leoni), uno a Gallarate (Pierangelo Brivio) e in Provincia (Alfredo Giussani), per poi percorrere la lunga storia politica che tutti conosciamo, che ha visto per oltre vent’anni il sindaco di Varese appartenente al movimento, per tre legislature un presidente della Regione Lombardia leghista, una importante presenza in parlamento e tanti ministri della Repubblica Italiana. Nonchè l’attuale vicepremier, che ora è stato invitato a Varese.