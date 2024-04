Serata di cinema con Paola Cortellesi al Teatro Auditorium a Somma Lombardo

Il 26 e 27 aprile, alle ore 20:45, nella sala della comunità del CineTeatro Auditorium “San Luigi” di Somma Lombardo diventerà la location ideale per gli appassionati di un “piccolo capolavoro” italiano. Sarà proiettato il film “C’è ancora domani”, diretto da Paola Cortellesi. Un’occasione da non perdere per vedere uno dei film più toccanti dell’anno in una sala accogliente e dedicata agli amanti della settima arte.

Il costo del biglietto è di soli € 5,00, un prezzo più che accessibile per una serata di puro intrattenimento cinematografico. Per chi desidera godersi il film senza preoccupazioni, il teatro offre un parcheggio interno.

Il CineTeatro Auditorium “San Luigi” dispone anche di un piccolo ma accogliente bar.