Serena Barea fa un passo indietro, a Cassano Valcuvia il candidato sindaco è Claudio Bossi

È Claudio Bossi il candidato sindaco di Cassano Valcuvia per la lista “Vivi Cassano”. Una lista di continuità dove è presente anche il nome dell’attuale sindaco Serena Barea che ha deciso di non ripresentare la sua candidatura come primo cittadino, ma di restare comunque in politica.

Claudio Bossi ha 74 anni, ex insegnante alle scuole medie, ora in pensione spiega: «Mi rimetto in gioco, ora ho tempo da dedicare alla comunità, completando l’esperienza amministrativa portata avanti fino ad ora. Barea ha deciso di non ricandindarsi, principalmente per il tanto impegno che richiede dirigere un comune, ma resterà comunque in lista e nel ruolo di vicesindaco». Bossi si definisce “un moderato che guarda al progresso e che si sente particolarmente vicino alla dottrina sociale della chiesa”.

Nella presentazione della lista spiega: “In questa occasione l’Amministrazione uscente, che ha amministrato in continuità con le precedenti, ha deciso di ricandidarsi unendo le proprie forze a quelle di un gruppo di cittadini intenzionati ad impegnarsi per il proprio paese, per costruire insieme una comunità di persone attenta e protesa al bene comune.

Questo accordo, che porta energia, continuità e rinnovamento, ha portato alla candidatura a sindaco di Claudio Bossi, professore di scuola secondaria in pensione, amministratore locale di ventennale esperienza, maturata come Assessore e Vice Sindaco nei comuni di Cunardo e Cassano Valcuvia. Ma il successo di questa proposta potrà essere garantito solo dal lavoro di squadra, dall’impegno e dal lavoro di ogni candidato e dalla capacità dei singoli di dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi comuni. Cuore del nostro agire sarà l’ascolto; siamo infatti convinti che per adottare risposte valide ai problemi e alle aspettative della collettività, sarà necessario imparare ad ascoltare le richieste e i bisogni delle persone che vivono il paese. La partecipazione ed il coinvolgimento attivo della cittadinanza saranno i principi ispiratori del nostro operare. La lista dei candidati, con la relativa carica di Sindaco, contrassegnata dal simbolo “VIVI CASSANO” intende, con il presente documento, rendere noto il programma per il prossimo mandato amministrativo”.

I nomi della lista: Barea Serena, Bezzolato Dante, De Bernardi Daniela, De Tomasi Giordano, Giani Giacomo, Pozzi Silvia, Vigo Lorenzo.