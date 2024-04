Sorpreso a rubare nell’isola ecologica, lo fermano le pattuglie “Nibbio” dalla Polizia di Como

Sorpreso a rubare all’interno dell’isola ecologica di via Stazzi, dove si era introdotto abusivamente. Per questo un uomo di 44 anni di origini marocchine è stato arrestato domenica pomeriggio a Como. L’uomo, residente a Como, ha al passivo precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

Verso le 14.30 le volanti e due “Nibbio” – le pattuglie della volante a bordo delle veloci Yamaha Tracer 900 proprio da ieri operanti nel controllo del territorio in vista della stagione estiva– hanno sorpreso il 44enne marocchino mentre stava prelevando da uno dei container contenenti materiale da riciclare, una serie di oggetti tra cui telefoni cellulari, orologi, cuffie bluetooth, materiale elettronico e attrezzi da lavoro.

Una volta bloccato, l’uomo e stato portato in Questura. Visti i numerosi precedenti penali , è’ stato arrestato per furto aggravato, mentre la merce sottratta e’ stata restituita alla proprietà. Avvisato, il P.M. di turno ha disposto il suo processo con il rito direttissimo.