Taglio piante in A8, chiusa la stazione di Besnate

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 10:00 alle 16:00 di giovedì 4 aprile, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di entrare a Gallarate, sulla A8, o a Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico.