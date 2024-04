Tre punti sudati per il Varese: 1-0 a Tortona

Il Varese si prende tre punti da Tortona. Un 1-0 sudato per i biancorossi al “Fausto Coppi”, che nel primo tempo giocano meglio, trovano il vantaggio al 14′ con Palazzolo ma non riescono a trovare il gol del raddoppio. Nella ripresa allora arriva la reazione del Derthona, che lotta per salvarsi, che ci prova con tanta voglia ma non trova il pari, un po’ per la buona difesa biancorossa, un po’ per la mancanza di mordente in attacco. Il più pericoloso dei tortonesi è infatti il 2005 Amaradio, che crea qualche grattacapo ma manca nella finalizzazione, mentre Gueye nonostante la volontà non riesce a pungere.

Questi tre punti riportano il Varese al terzo posto, risorpassando l’Rg Ticino che viene schiantato 5-2 in casa dal Chisola, che sarà anche la prossima trasferta dei biancorossi. Tra una settimana invece al “Franco Ossola” ci sarà il Pinerolo, altra squadra in lotta per la salvezza.

FISCHIO D’INIZIO

Obiettivi opposti per Derthona e Varese, ma entrambe in cerca di punti per questo finale di stagione. I piemontesi cercano di tenersi a distanza dalla zona playout, i biancorossi invece vogliono rimanere ancorati alla zona playoff. Mister Corrado Cotta schiera un 4-3-1-2 che vede Ortelli a centrocampo con Zazzi e Palazzolo mentre Perissinotto alle spalle di Banfi e Di Maira mentre Stefano Turi, allenatore dei tortonesi, risponde con un 3-4-2-1 con il diciottenne Amaradio e il quasi quarantenne Manasiev alle spalle della punta Gueye.

PRIMO TEMPO

Passano pochi minuti e il Varese va vicino al vantaggio al 4′ quando Perissinotto, dopo un corner avversario, si fa tutta la fascia sinistra palla al piede e serve Banfi con un invitante esterno destro, il tiro del numero 9 però sbatte su Sattanino, che si oppone con il corpo. I biancorossi giocano bene e all’8′ Di Maira di testa colpisce forte ma non abbastanza angolato per battere il portiere tortonese. Dopo un mancino di Amaradio pericoloso ma senza mira, il Varese trova il vantaggio al 14′: Vitofrancesco, con un passaggio di testa, trova l’inserimento di Palazzolo che sempre di testa batte Sattanino, che devia sul palo ma non riesce a impedire il gol del vantaggio biancorosso. I leoni piemontesi reagiscono portandosi in avanti e conquistando qualche corner ma senza mai riuscire a sporcare i guanti a Ferrari. Il portiere biancorosso viene chiamato in causa dal colpo di testa di Gueye al 34′ ma tre minuti dopo è il Varese a sfiorare il raddoppio quando Palazzolo lancia Di Maira, Sattanino esce male al limite dell’area ma Banfi non riesce a mettere in rete, chiuso dal rientro del portiere tra i pali, aiutato da Karkalis. Nel finale è sempre la squadra di Cotta ad avere il pallino del gioco, ma Banfi non sfrutta un paio di occasioni intriganti, prima controllando male un bel servizio di Perissinotto, poi calciando alto di sinistro. Il primo tempo si chiude così con i biancorossi avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Derthona sembra iniziare meglio la ripresa, ma l’unico vero brivido per i biancorossi è un’uscita a vuoto di Ferrari su un corner. Il Varese difende e prova a colpire di rimessa, al 9′ Di Maira calcia bene dai 20 metri ma trova la bella parata di Sattanino. I padroni di casa al 15′ alzano in baricentro inserendo Saccà per Gulli, mentre mister Cotta risponde con Musumeci e Stampi per Banfi e Ortelli, i due che effettivamente davano più segni di stanchezza. Al 23′ si vede Amaradio che salta con un palleggio un difensore biancorosso e poi calcia a lato con il sinistro al volo. Le squadre si allungano e si aprono degli spazi: Saccà al 27′ va via bene sulla fascia e mette in mezzo, Amaradio non riesce a calciare subito a causa di un rimbalzo irregolare del pallone e quando lo fa trova l’opposizione di Cottarelli. Il Varese invece in contropiede manca di lucidità e non riesce a creare i presupposti per raddoppiare. Il Derthona allora ci prova e al 41′ serve una parata di Ferrari per mettere in angolo una punizone dai 18 metri di Manasiev. Al 44′ invece una scivolata di Mandelli favorisce Taverna – classe 2007 appena entrato – che serve Gueye, ma l’attaccante calcia debolmente favorendo la parata di Ferrari. Nei 3′ di recupero il Varese si chiude a protezione della propria area e Cottarelli ribatte il destro potente di Manasiev, ultima occasione per i leoni. Al triplice fischio dell’arbitro il Varese tira un sospiro di sollievo e si mette in tasca tre punti sudati. Una sconfitta invece dolorosa per il Derthona che deve ancora lottare per la salvezza, con la tifoseria dei leoni che contesta la società, complice di non aver strutturato una squadra all’altezza.