Cotta: “Grandissimo primo tempo, nella ripresa ci è andata bene”

DERTHONA – VARESE 0-1 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Inizio scusandomi con il Derthona perché mi avevano detto di un campo in cattive condizioni, come il nostro, e invece non era così e abbiamo ricevuto anche un’ottima accoglienza. Per quanto riguarda la partita: il primo tempo è andato in un modo, il secondo in un altro. Nel calcio ci sono partite nelle partite: nella prima frazione abbiamo fatto una grandissima prestazione, portando 3-4 giocatori davanti al portiere ma finalizzando solo una volta. Purtroppo nel secondo tempo la gara è cambiata anche perché la squadra avversaria ha alzato il baricentro e in un paio di occasioni ci è andata anche abbastanza bene. Abbiamo sbagliato spesso le scelte in attacco, il loro portiere ha fatto un ottimo intervento su Di Maira, ma al novantesimo non si deve cercare il gol ma di tenere il pallone lontano dalla porta. Bene però l’interpretazione della partita.

STEFANO TURI (Allenatore Derthona): È stata una gara con un tempo a testa e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sono arrabbiato per la sconfitta ma anche perché vorrei far capire che non si può concedere un tempo agli avversari. Dovremo essere più spensierati, perché se ogni pallone pesa 40 chili diventa tutto più difficile. Bisogna mettere da parte un altro ko e ricominciare ancora. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi di valore, che non è quello del primo tempo di oggi. La tifoseria è pretenziosa e non è facile tirare fuori il meglio. Dobbiamo pensare che mancano 4 partite e dobbiamo continuare a crescere come vedo in allenamento, anche se le ultime due partite ci hanno visti sconfitti.

NICOLO’ PALAZZOLO (giocatore Varese): Era qualche mese che non riuscivo a segnare, ma sono contento per la prestazione della squadra e perché è un gol che per noi vale tanto e ci porta alla vittoria; lo dedico . Nel secondo tempo loro hanno spinto bene ma con il carattere siamo riusciti a non subire gol. Il primo tempo invece è stato molto buono e potevamo andare all’intervallo anche con un vantaggio maggiore. Ora sono tutte partite difficili, ogni squadra cerca punti per i propri obiettivi.