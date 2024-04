Ultime 5 di campionato per il Varese: chiudere bene la stagione, con un occhio al futuro

Mancano cinque partite al termine del Girone A di Serie D per il Città di Varese. Tre trasferte e due al “Franco Ossola”, iniziando da domenica 7 aprile quando i biancorossi saranno ospiti del Derthona allo “Fausto Coppi” di Tortona (qui i biglietti in vendita online).

LE ULTIME CINQUE

L’ultima di campionato sarà domenica 5 maggio a Gozzano – in mezzo i turni casalinghi contro Pinerolo e Vogherese divisi dalla trasferta di Vinovo contro il Chisola – e poi gli eventuali playoff con semifinale il 12 e finale il 19 maggio. Non sarà un finale semplice per Vitofrancesco e compagni, che affronteranno squadre con ancora obiettivi da centrare. Se infatti l’unica di alta classifica – il Chisola – cercherà di difendere il secondo posto, tutte le altre quattro avversarie sono direttamente impegnate nella corsa salvezza. Derthona e Gozzano oggi sarebbero salve a quota 37 punti, ma hanno una sola lunghezza dalla zona playout, con la Vogherese che sarebbe l’ultima delle coinvolte negli spareggi salvezza. Più complicata invece la situazione del Pinerolo, che a quota 34 è quella messa peggio. Per il Varese si prevedono quindi gare senza sconti, probabilmente contro squadre che si difenderanno e proveranno a ripartire in cerca di punti salvezza, a discapito dello spettacolo.

I PLAYOFF

Va sottolineato che la qualificazione ai playoff per il Varese varrebbe giusto per l’orgoglio. Il ripescaggio dell’estate scorsa per evitare la retrocessione toglie infatti il club biancorosso dalle pretendenti ad un ripescaggio in Serie C, almeno che la Lega Pro non cambi il proprio regolamento – quello per quest’anno non è comunque ancora stato pubblicato – includendo una postilla che faccia differenza tra chi è stato “recuperato” dai dilettanti o tra i professionisti. C’è inoltre da evidenziare che, rispetto alle passate stagioni, sono diminuite di molto le società a rischio fallimento e di conseguenza scende anche il numero di possibili ripescate. Tutto può essere, ma in questo momento le percentuali che potrebbero portare alla Serie C dai playoff di Serie D sono davvero minime, ancora meno per il Varese.

TORTONA

Tornando alla stretta attualità, domenica 7 aprile i biancorossi saranno impegnati nella trasferta di Tortona contro un Derthona che, come accennato, cerca ancora la matematica salvezza. La squadra di mister Cotta, digerite le feste pasquali, è tornata ad allenarsi alle Bustecche – si è rivisto anche Elia Priori, il portiere classe 2003 che ha provato l’esperienza in Spagna ma è sempre rimasto legato al club biancorosso – per preparare il prossimo impegno di campionato. Due gli assenti: Paolo Pisan, che si è rifatto male al ginocchio e ha chiuso in anticipo la stagione, e Davide Bernacchi, espulso contro la Sanremese e squalificato di conseguenza. Tornerà invece a disposizione dopo lo stop del giudice sportivo il difensore Niccolò Cottarelli. Rosa quasi al completo quindi per mister Corrado Cotta, che punta a superare quota 63 punti, quelli messi a referto due stagioni fa dalla squadra che poi vinse i playoff.

OCCHIO AL FUTURO

Se il campionato finirà il 5 maggio – il 19 in caso di playoff – la società è già orientata alla prossima stagione che, senza troppi giri di parole, dovrà essere quella buona per provare a tornare tra i professionisti. Dal prossimo anno cambieranno le regole sugli under – nel campionato 2024-2025 obbligatori un 2006, un 2005 e un 2004 in campo – e questo potrebbe cambiare qualche carta in tavola, ma partire con anticipo sulla programmazione e sul roster sarebbe un ottimo segnale. I ragionamenti interni allo staff dirigenziale serviranno a capire chi farà ancora parte del Varese il prossimo anno, compresa la guida tecnica, con la posizione di Corrado Cotta ancora da confermare. Riguardo ai giocatori, anche in base al finale di campionato, ci saranno valutazioni anche in base agli accordi economici. Il punto fermo dovrebbe essere Stefano Banfi, attaccante classe 2000 che quest’anno ha superato la doppia cifra di gol e che ha un accordo valido anche per il prossimo anno. Chi invece ha posto firme a lungo termine sono gli under Cristian Baldaro, Pietro Settimo e Stefano Ferrari. Insomma, di lavoro ce n’è molto e anticipare i tempi non è una mossa avventata, soprattutto per non far scappare chi ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto per la squadra, anche ragionando a una squadra che .