Una Domenica di sollievo al mese per le famiglie con figli disabili

Con l’obbiettivo di alleggerire la quotidianità delle famiglie di bambini con disabilità parte la Domenica del sollievo, un nuovo servizio proposto dalle Mamme in cerchio di Azzate in collaborazione con l’associazione Sitterabile.

A partire dal prossimo 21 aprile dalle ore 15 alle 17.30 e per un pomeriggio al mese, la Domenica sel sollievo è una proposta ludico- educativa per bambini con disabilità a cura dell’educatrice sanitaria Suelen Schiavenin e della terapista ABA Marta Masia, entrambe collaboratrici di Sitterabile.

Le attività ludico-educative si svolgeranno nella sede delle Mamme in cerchio, in via Volta 44, ad Azzate. Inizialmente saranno rivolte ai bambini con disabilità, coinvolgendo di seguito anche i loro fratelli, per promuovere un ambiente inclusivo e stimolante.

La Domenica del sollievo vuole offrire sostegno e alleviare i compiti di cura ai genitori di bambini con disabilità, con attività dedicate.

Sitterabile è un team di educatori e terapisti che comprende le sfide quotidiane e le gioie uniche che ogni famiglia con bambini speciali vive. «Ogni membro del nostro team porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze in ambito socio sanitario ed educativo, ma, soprattutto, un cuore empatico e attento – spiegano i promotori – Lavoriamo ogni giorno per andare oltre la semplice prestazione di servizi. Offriamo sostegno e comprensione. Che si tratti di offrire supporto genitoriale e ai fratelli o sorelle od offrire una domenica di sollievo e gioia a tutta la famiglia, il nostro impegno è personale e autentico».

Per maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare al 351 6519164 (Suelen) oppure

www.sitterabile.it.