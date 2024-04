Una tappa del mondiale droni a Sumirago, patria del campione italiano: “Qui per mostrare la bellezza”

Questa mattina, sabato, nel municipio di Sumirago, è stato ufficialmente annunciato che la città sarà teatro di un evento internazionale di grande prestigio: il 22 e 23 giugno ospiterà la tappa italiana del Drone Racing 2024, il rinomato campionato mondiale di droni.

Sumirago città di sport

L’annuncio è stato fatto dal sindaco Yvone Beccegato, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel promuovere l’attività sportiva come strumento di salute, educazione civica e vita attiva. “In città si possono praticare almeno 15 diverse attività sportive”, ha ricordato il sindaco, illustrando il forte legame tra la comunità e lo sport.

Il campione italiano è sumiraghese doc

Matteo Barella, campione nazionale di drone racing e membro della nazionale italiana dal 2018, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento: “Grazie per aver permesso questa sfida”, ha dichiarato, evidenziando come la competizione sarà arricchita da molteplici attrazioni. Barella ha anche sottolineato l’importanza di avere una tappa del campionato mondiale nel suo paese natale, valorizzando la bellezza del territorio locale.

I droni da gara volano a 200 all’ora

Matteo Gandini, un altro portavoce dell’evento, ha aggiunto dettagli sulla competizione, spiegando che sarà presente un’ampia delegazione di 65 atleti provenienti da 17 nazioni, per un totale di circa cento persone tra staff e giudici. Le gare si svolgeranno su un percorso aereo definito, con i droni che, pilotati attraverso visori, raggiungeranno velocità fino a 200 km/h, seguendo un formato simile a quello del motorsport.

La sfida è anche turistica e il territorio si mobilita

La Pro Loco locale si è dichiarata pronta a supportare l’organizzazione dell’evento per garantirne il successo. Il programma includerà anche attività collaterali come la possibilità per i visitatori di provare i droni, un servizio di ristorazione con food truck e un concerto serale che vedrà la partecipazione di due band del territorio. L’evento vedrà anche l’importante coinvolgimento delle scuole secondarie locali, confermando l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e l’interesse per questa moderna disciplina sportiva tra i giovani. Un lavoro imponente, coordnato dal consigliere con la delega allo Sport Emanuele Cazzoli.

Un piccolo paese per un grande evento

Sumirago si prepara quindi a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia e sport, dimostrando come anche le piccole città possano giocare un ruolo centrale sulla scena internazionale grazie a eventi di questa portata. Le aspettative per l’evento sono molto alte, coinvolgendo la Pro Loco, la Protezione Civile e varie associazioni del territorio che gestiranno la logistica dell’evento. Si prevede un grande afflusso di pubblico nei due giorni di gare, per cui l’organizzazione è attenta a non lasciare nulla al caso.

Gli eventi collaterali

Oltre alle competizioni principali, il programma includerà gare di endurance e dimostrazioni, arricchito da un concerto con band del territorio. Anche i bambini della scuola media locale saranno protagonisti, poiché avranno l’opportunità di cantare l’inno italiano e quello europeo, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e unità. Il sindaco Beccegato ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando come sia la prima volta che Sumirago ospita un’occasione di così ampia portata. «È una grande opportunità per portare il nome della nostra piccola Sumirago in 17 Paesi del mondo», ha concluso il sindaco, riflettendo sull’impatto significativo che questo evento potrà avere per la comunità locale.