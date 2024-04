A Varese inaugura un nuovo poliambulatorio dedicato alla salute e al benessere psico fisico

Nella foto il Dott. Maurizio Macchi, direttore della struttura e la Dott.ssa Maria Rosaria Infante

Venerdì 12 aprile alle ore 18.30 in via sacco 4 a Varese, proprio di fronte a Palazzo Estense verrà inaugurato il nuovo Poliambulatorio Specialistico Centro Your Self Life. Fondato dalla Dott.ssa Maria Rosaria Infante, Psicologa e Psicoterapeuta, questo Centro è destinato a diventare un punto di riferimento per la salute e il benessere psico fisico nel Varesotto.

La direzione è affidata al Dott. Macchi specialista in geriatria, il poliambulatorio si propone di offrire una vasta gamma di servizi specialistici per rispondere alle esigenze della comunità locale. Tra le principali specialità sono incluse la psicologia, la neuropsicologia infantile, la geriatria, la psichiatria, logopedia, la nutrizione e la fisioterapia.

I servizi offerti sono rivolti a bambini, adolescenti, adulti, coppie.

Le prestazioni si ispirano al principio guida dell’integrazione ed i percorsi sono concernenti il benessere psicofisico per l’intero arco di vita e vedono la possibilità di integrare le varie prestazioni offerte dai professionisti.

Fiore all’occhiello sono tutte le terapie psicologiche, che vedono un’equipe composta da più di 20 professionisti, che utilizzano differenti modelli, funzionali al bisogno specifico che si manifesta.

Il polo di psicologia offre svariate prestazioni: colloqui psicologici per adulti, adolescenti, bambini, terapia di coppia, trattamenti per autismo, diagnosi e valutazione DSA, trattamenti DSA, relazioni cliniche, supporto alla genitorialità, supporto psicologico per l’autostima e per il trattamento dei disturbi della personalità, supporti specifici per ansia, stress, difficoltà relazionali ed emozionali. È anche presente il polo per la valutazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano, dove è possibile effettuare valutazioni neuropsicologico-cliniche e anche servizi di trattamento e riabilitazione contro il decadimento cognitivo, rivolti alla terza età.

Secondo il principio dell’integrazione, che mira ad offrire la possibilità di trattare i bisogni sotto diversi punti di vista, in un’ottica che concepisce il benessere psicofisico come un concetto multifattoriale legato a variabili personali, psicologiche, socio-relazionali e neuro-biologiche, è possibile trovare presso la struttura anche una serie di prestazioni complementari tra loro, per cui, ove necessario, è possibile far ricorso ad esempio al supporto psichiatrico, al supporto logopedico, nonché è possibile fare riferimento al polo della dietistica e della nutrizione, che vede l’azione sinergica di tre professionisti che collaborano anche con gli psicologi per la gestione della parte emotiva legata alla dieta e al controllo del peso.

Innovativa è anche la presenza di una stanza definita stanza multisensoriale, che vede l’utilizzo di luci, aromaterapia, immagini proiettate ed altri elementi, che consentono di lavorare sugli aspetti percettivi, e dove è possibile effettuare terapie specifiche per i bambini nonché terapie per l’autismo, per l’anziano e per tutti coloro che hanno necessità di lavorare sugli aspetti sensoriali ed emotivi, per accedere ai propri bisogni più profondi ed esprimerli gradualmente in maniera mirata e positiva.

“Gli interventi si ispirano al valore guida di prendersi cura integralmente della persona e di comprenderne il disagio, tenendo in considerazione lo stretto rapporto e la reciproca relazione tra la mente e il corpo, ossia il mondo emozionale ed affettivo con il soma, ovvero il disturbo, occupandosi nello specifico di rilevare e capire l’influenza che l’assetto emotivo e lo stress esercitano complessivamente sul corpo e le sue affezioni” spiega la dottoressa Infante, psicologa e psicoterapeuta, fondatrice della struttura”.

L’appuntamento di inaugurazione sarà significativo per la comunità durante il quale verrà condivisa la missione e la visione del Poliambulatorio. Ai partecipanti verrà offerto un piccolo buffet e saranno distribuiti gadget.

Il nuovo Poliambulatorio garantirà rapido accesso alle prestazioni specialistiche sul territorio, offrendo prestazioni a tariffe calmierate e avrà un impatto positivo sulla salute e sul benessere della comunità di Varese e delle zone circostanti.