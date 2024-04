Wanda Nara e Mauro Icardi disertano l’udienza a Busto Arsizio nel processo per diffamazione

Wanda Nara e Mauro Icardi erano attesi, insieme al loro avvocato, in tribunale a Busto Arsizio questa mattina (venerdì) per l’udienza del processo per diffamazione avviato a seguito della loro denuncia, nei confronti del direttore del settimanale Cronaca Vera (che ha sede a Legnano) per un post su Facebook nel quale si parlava dell’audio whatsapp in cui si parlava dei famosi tradimenti della showgirl all’interno dello spogliatoio interista nel 2018.

La coppia, chiamata a testimoniare, non si è costituita parte civile e non si è presentata, legale compreso. Il pm ha quindi chiesto al giudice la remissione tacita di querela.

L’avvocato di Giuseppe Biselli, invece, ha chiesto l’assoluzione per il suo assistito in quanto il fatto non sussiste: «Non si può parlare di diffamazione a mezzo stampa per un post pubblicato su un social network. Un direttore di giornale è responsabile dei contenuti del periodico e non di quanto viene scritto sui social. Fermo restando che il post in questione non aveva nessuna delle caratteristiche della diffamazione in quanto riportava un fatto notorio e acclarato, l’esistenza dell’audio, usando il dubitativo e dando la notizia in modo continente».

Il giudice monocratico Francesca Roncarolo si è riservata sulla decisione definitiva che arriverà in una prossima udienza calendarizzata per il 3 maggio prossimo.