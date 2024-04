Weekend di sole con temperature in rialzo

Sarà un fine settimana di calda primavera con le temperature in rialzo in tutta la provincia secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. L’alta pressione che si estende dal Nord Africa verso l’Iberia e attraverso la Francia raggiunge anche il Nord Italia con masse d’aria via via più calde e tempo soleggiato fino a domenica. Una perturbazione proveniente da nord ovest attraverserà le Alpi lunedì con pochi effetti sulle nostre regioni.

Venerdì il tempo sarà ben soleggiato, solo qualche velatura di nubi alte in serata lungo le Alpi. Temperature in rialzo con valori massimi più consoni per il mese di maggio. Clima molto mite anche in montagna con 0°C verso 3500 m. Sabato prosegue soleggiato con leggera foschia sulla pianura e qualche velatura di nubi alte. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore rialzo.

Domenica Soleggiato ma con velature di nubi alte e un po’ di foschia. Temperature stazionarie, oltre le medie stagionali.

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato lunedì nuvoloso fino al primo pomeriggio con probabile pioggia isolata o breve temporale tra Alpi e Prealpi. In seguito ritorno di tempo soleggiato. Massime verso 22°C. Martedì 16 Aprile: sole e nuvole e transito di qualche rovescio o temporale isolato.