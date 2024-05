A Busto Arsizio la prima Tre Valli Varesine Handbike: un evento di inclusione e sport

La sala del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, ha ospitato la prima edizione della Tre Valli Varesine Handbike – Trofeo di Busto Arsizio – G.P. e-work, una gara paraciclistica riservata ad atleti paralimpici a partire dalla categoria Under 14. La competizione, che si terrà sabato 22 giugno a Busto Arsizio, fa parte del circuito di Coppa Italia 2024.

Alla conferenza stampa hanno partecipato grandi atleti del movimento paraciclistico italiano, tra cui Roberta Amedeo, campionessa del mondo e campionessa europea handbike, Mirko Testa in videocollegamento, campione del mondo handbike, Alessandro D’Onofrio, campione italiano handbike, Vito Lascaro, maglia rosa al Giro d’Italia 2023, e Marco Re Calegari, Presidente di Pohla-Varese handbike.

«Lo sport è la casa di tutti, inclusione, socialità e collaborazione, e per questo abbiamo deciso di sostenere la Tre Valli Varesine Handbike, un grande evento per la città di Busto Arsizio. Questo evento è stato fortemente voluto da me, Susanna Arnoldi e la consigliera Chiara Colombo che ringrazio» – ha affermato Maurizio Artusa, assessore allo Sport di Busto Arsizio.

Il Presidente Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo Binda ha sottolineato: «Con il Comune di Busto Arsizio, abbiamo voluto creare un evento sportivo che simboleggia un momento di inclusione senza precedenti, rappresentando un passo avanti nella promozione dell’accessibilità e dell’uguaglianza nello sport. Questa nuova corsa ci sprona a fare sempre meglio, impegnandoci anche per il movimento paralimpico».

Alla presentazione era presente anche Paolo Ferrario, presidente e amministratore delegato del gruppo e-work, title sponsor della Tre Valli Varesine Women, ha aggiunto: «e-work si occupa di lavoro, uno degli aspetti più inclusivi del percorso umano e, quando siamo stati coinvolti in questo nuovo progetto dalla S.C. Binda e dal Comune di Busto, abbiamo subito accettato».

Il ritrovo e la consegna dei numeri dorsali si terranno dalle ore 13.00 al Giardino Quadrato presso il Museo del Tessile in via Alessandro Volta 6, dove verrà allestito un Race Village per favorire momenti di svago e socialità prima e dopo la gara. Le due prove partiranno rispettivamente alle 15.30 per le categorie MH3, MH4, MH5, Open e Under 14, e alle 17.00 per le categorie MH1, MH2, HW e Tricicli M/F. Il circuito di 4,5 km si snoderà nel cuore della città di Busto Arsizio, toccando le vie principali e offrendo un percorso emozionante sia per gli atleti che per il pubblico.

Le vie interessate dalla gara e chiuse al traffico (14.45-17.00): Via Alessandro Volta, Via Zappellini, Via Cristoforo Colombo, Via F.lli d’Italia, Via Garibaldi, Via Crespi, Piazza Trento e Trieste, Via Mazzini, Via Dante Alighieri, Piazza Plebiscito, Via dei Mille, Via Magenta, Via Pellico, Via Rimembranze, Via Assisi, Piazza Manzoni e Piazza San Michele