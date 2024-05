A Cassano Magnago va in scena Pinocchio con le sculture dei ragazzi Più di 21

“Le avventure di Pinocchio tra…monellerie e disobbedienza”, la storia del burattino diventato bambino, grazie alla pazienza e all’amore del padre, Mastro Geppetto, non è nuova, ma nuova è la sua messa in scena, al Teatro Auditorium di Cassano Magnago, il prossimo sabato, 4 maggio, alle ore 21.00.

Le scenografie dello spettacolo sono state infatti realizzate dai ragazzi dell’Associazione Piùdi 21 ODV (Associazione familiari di persone con Sindrome di Down – http://wwww.piudi21.it), per festeggiare i venti anni dalla fondazione, in collaborazione con l’Atelier di Arte Terapia Officina Onirica (https://offivinaonirica.it), di Laura Saporiti e Alberto Ponti.

Sotto la sapiente guida dei due arteterapeuti, i ragazzi dell’associazione hanno potuto realizzare, con un lavoro durato sei anni, delle sculture ispirate alla favola di Collodi, vere e proprie opere d’arte che costituiranno la scenografia dello spettacolo teatral-musicale, già rappresentato in passato, ma mai con questo allestimento scenografico.

I risultati del lavoro sono visibili anche in forma di mostra artistica, Mostra Pinocchio, allestita presso lo spazio espositivo dell’officina onirica, inaugurata lo scorso 6 aprile e prorogata fino a fine maggio.

«L’anniversario della Fondazione Piùdi21 – afferma il maestro e direttore Paolo Castagnone – è stata l’occasione propizia per riportare in scena una rappresentazione musical-teatrale che è già stata eseguita negli anni scorsi e che trova una felice nuova vita grazie alle opere artistiche dei ragazzi».

Grazie al maestro Castagnone scopriamo che «lo spettacolo nasce come libero adattamento della celebre fiaba di Collodi, Pinocchio, e delle musiche di Fiorenzo Carpi, scritte per l’omonimo sceneggiato girato da Luigi Comencini nel 1972».

Paolo Castagnone racconta una storia affascinate di recupero di manoscritti originali di Fiorenzo Carpi, le cui trascrizioni musicali sono un adattamento realizzato da Marco Bertona, a partire dai Leitmotiv della nota colonna sonora del Pinocchio di Comencini, quello con Nino Manfredi nei panni di Geppetto. Ne è nato un ensemble da camera che coinvolge cinque esecutori polistrumentali e un direttore, pronti a suonare interagendo tra loro in linea con la caratteristiche distintive del burattino/bambino, ossia disobbedienza e insubordinazione.

All’esecuzione musicale s’intrecciano testi recitati e dialogati con la presenza di un mimo sulla scena (Luca Napodano), che si muove nello sviluppo scenico di circa dieci quadri, nei quali s’incontrano i principali personaggi, gli episodi più significativi e indimenticabili della storia, secondo la sapiente regia e drammaturgia di Elisa Carnelli.

Non resta che andare a vedere ed ascoltare un ensamble musicale ideato e progettato da Giona Saporiti, che può vantare nomi noti nel panorama nazionale e internazionale della musica classica italiana: al Violino, Daniela Zanoletti, al Clarinetto, Carlo dell’Acqua, al Violoncello, Guido Parma, al Clavicembolo, Claudia Bracco, ai Flauti Giona Saporiti.

Vi aspetttimo numerosi!

I biglietti, al costo di 15 euro, sono in prevendita presso le seguenti attività commerciali in Via IV Novembre a Cassano Magnago:

Edicola Paper Moon al n. 23

Fiorista Locatelli al n. 39

Officina Onirica al n. 22