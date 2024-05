A Castello Cabiaglio la Lega schiera Bartolo Messina: “Rilancio culturale e turistico per il paese”

Cinquantacinque anni, sposato, due figlie. Professione: responsabile logistica. Bartolo Messina è il candidato schierato dalla Lega a Castello Cabiaglio e si presenta agli elettori per le elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno. «Sono cresciuto a Cittiglio, vivo a Casalzuigno da circa 30 anni, dove sono stato consigliere comunale».

I motivi della sua candidatura?

«Il nostro movimento è ormai riconosciuto da sempre per l’attaccamento al territorio e alla sua identità. Sul territorio ci sono ottimi amministratori che proprio per amore della nostra terra stanno lavorando con passione e dedizione. Vivendo in questa bellissima Valle mi ha stimolato il desiderio di poter contribuire al miglioramento di comuni come Castello Cabiaglio, che conosco molto bene, essendo cresciuto in Valcuvia e notando nel tempo il lento spopolamento per mancanze di opportunità lavorative. Proprio per questo credo che le opportunità vadano create e stimolate. Gli amministratori hanno questo dovere e perciò vorrei tentare di dare, spero, un contributo».

Come ha scelto i componenti del suo gruppo?

«La squadra che abbiamo creato è fatta di persone che hanno questo obiettivo: tutti insieme con l’intento di proporre idee realizzabili, facilmente attuabili e ridare dinamicità ad un comune che da troppo tempo è rimasto immobile».

Progetti a budget zero per il paese

«Sicuramente la prima cosa è la situazione delle manutenzioni: verde pubblico, cimitero che versa non certo in buone condizioni, pulizia dei tombini ecc. Poi ci sono le politiche sociali, tema estremamente importante e delicato, quindi i bisogni primari dei residenti. E non per ultimo: verifica ed eventuale incremento dell’illuminazione pubblica, installando nuovi punti luce nei luoghi di passaggio pedonale».

Obiettivi a medio e lungo termine

«Come abbiamo scritto nel programma l’obiettivo è quello di progettare e portare a termine un piano di rilancio culturale e turistico che porterebbe benefici soprattutto ai residenti con posti di lavoro e il miglioramento delle strutture di pregio di Castello Cabiaglio, purtroppo in declino che, se recuperati, darebbero nuove opportunità di crescita. Inoltre la creazione di nuove aree, ora abbandonate, con strutture sia sportive per giovani che ricreative per anziani. Inoltre l’idea è anche quella di valorizzare la natura circostante il Borgo che è talmente piacevole, ricco di piante di pregio e fauna selvatica.

Come condurrà la campagna elettorale?

«Io credo che sia difficile convincere le persone che votano, in quanto i cittadini giustamente valutano i progetti e l’esperienza di ognuno che si presenta, ma quello che i nostri amministratori di Lega hanno dato con impegno e dedizione sul territorio è già una garanzia. Quello che mi sento di garantire è il mio impegno e trasparenza, ma soprattutto la promessa di coinvolgere nei progetti più importanti i cittadini e dare ascolto dei bisogni primari a tutti e camminare insieme per una rinascita di Castello Cabiaglio.»

