“A Gornate serve concretezza”, il candidato sindaco Vincenzo Leone al lavoro sul programma

Attenzione ai bambini e risposte ai bisogni degli anziani: sono questi alcuni dei temi più importanti che Vincenzo Leone e la sua squadra propongono per Gornate Olona.

La lista di Movimento Alternativo è pronta a scendere in campo e a presentare programma e candidati.

«Siamo un bel gruppo, insieme a me ci sono persone volenterose che godono della mia stima – racconta il candidato sindaco – stiamo lavorando per proporre un programma caratterizzato da concretezza. Gornate ha bisogno di idee che la rendano un paese più vivibile per i suoi cittadini, con servizi che rispondano alle necessità di chi vive qui e chi arriva per turismo».

Nato nel 1954 a Potenza, entrò nelle Poste, dove fece carriera arrivando a ricoprire il ruolo di direttore nell’ufficio di Gornate: grazie a questa esperienza Leone ha instaurato un rapporto forte con il comune della Valle Olona, e torna ora a ricandidarsi, dopo una prima candidatura anni fa.

«Siamo una lista civica indipendente, scevra da influenze di partito: ciò che ci preme è il bene della nostra comunità. Abbiamo voglia di fare bene, ci auguriamo che i gornatesi rispondano dandoci fiducia».

Nelle prossime settimane Movimento Alternativo sarà presente con gazebo e momenti dedicati ai cittadini, per presentare il programma e ascoltare i bisogni della popolazione.