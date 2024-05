A Luino grande successo per la manifestazione di SportInsieme 2024

«È stata una domenica piacevolissima, intensa e frenetica, resa dolce dai sorrisi dei numerosissimi bambini che hanno scoperto nuovi sport grazie agli appassionati volontari delle nostre associazioni».

L’assessore allo Sport del Comune di Luino, Ivan Martinelli, si esprime così sulla manifestazione sportiva SportInsieme 2024, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di numerose famiglie e giovani. Un evento che ha offerto l’opportunità di provare svariate discipline sportive, presentate con passione dalle associazioni locali.

«Questi volontari sono il motore cui va il nostro ringraziamento per la quotidiana dedizione con cui trasmettono i sani valori dello sport alle nuove generazioni. Grazie anche per aver accolto la proposta dell’Amministrazione e animato questa giornata di festa. SportInsieme 2024 rappresenta la ricchezza delle proposte sportive che il nostro territorio può offrire».

Martinelli, poi, esprime anche la sua gratitudine alla Nuova Proloco di Luino, alla floricoltura Gatti, all’Avis sezione di Luino, alla Croce Rossa Italiana e ai numerosi commercianti che hanno offerto premi a estrazione tra i partecipanti. «Un doveroso ringraziamento, in ultimo, – conclude – va al preciso e impeccabile ufficio cultura del Comune, vero motore organizzativo di questa giornata ottimamente riuscita».

La manifestazione ha visto il riconoscimento ufficiale di Giancarlo Colla e Gabriel Spera, premiati per il loro impegno nella diffusione dei valori sportivi e per il prestigio portato a Luino. Anche la Luino Calcio 1910 è stata celebrata per la recente vittoria della Coppa di Lombardia.

Un grande successo per tutta la città, celebrato anche via social sulle pagine cittadine. Tanti i messaggi di ringraziamento e complimenti per l’ottima iniziativa.