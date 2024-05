A Vedano Olona torna la Fiera di San Pancrazio: musica, incontri e dialoghi sull’essenza dell’uomo

Prende il via nel fine settimana la XVII edizione della Fiera di San Pancrazio, uno degli appuntamenti culturali più significativi per Vedano Olona e il territorio circostante. Organizzata dall’associazione “Fiera di San Pancrazio”, con il patrocinio della Parrocchie del Comune di Vedano Olona, la manifestazione si svolgerà da quest’anno da sabato 4 a giovedì 16 maggio con un programma ricco di incontri, spunti di riflessione, momenti musicali e di aggregazione.

Al centro del programma, che ad ogni edizione ha un suo filo conduttore, la domanda “Dov’è l’uomo?“.

«Il titolo nasce da una domanda rivolta al cardinal Pierbattista Pizzaballa nei giorni successivi l’attacco di Hamas a Israele – spiega Walter Cortellari, presidente dell’associazione – Ad un giornalista che gli chiedeva “Dov’è Dio in questo momento?”, il patriarca latino di Gerusalemme rispondeva: “Dov’è l’uomo?“, riportando la questione sul piano della scelta individuale e richiamando i fini più alti a cui l’uomo dovrebbe tendere. Provocati da questo interrogativo, abbiamo ritenuto di centrale importanza riportare l’attenzione sull’uomo, sul significato e il valore della vita e sulle contraddizioni che attraversano l’esistenza. Cosa abbiamo fatto della nostra umanità? Come possiamo aiutarci a riscoprirla? La risposta suggerita dal cardinale è questa: “Per riscoprire l’umanità dobbiamo innanzitutto guardare Cristo, che è l’uomo concreto. Gesù come presenza reale che cambia, che tocca la nostra vita come ha toccato quella delle persone che racconteranno la loro storia durante la Fiera».

Il programma si apre sabato 4 maggio alle 18 con un incontro nella chiesa di San Pancrazio sul tema “Il cammino contro la malattia”. Dieci donne, cinque pazientki e cinque medici, raccontano il cammino di Santiago fatto insieme e come ne siano uscite cambiate. Interviene Lucia Bellaspiga, scrittrice e giornalista di “Avvenire”. Alle 21, al Centro sportivo Mario Porta il Concerto di Primavera della Filarmonica Ponchielli.

Domenica 5 maggio alle 11 in Sala San Maurizio, in piazza della chiesa, è in programma la presentazione del libro “Elio Croce. Fratello missionario comboniano” con Filippo Ciantia, autore del libro e medico per molti anni in Africa, tra epidemie e guerre. Alle 17 nella chiesa di San Pancrazio l’incontro che dà il tema della Fiera: “Dov’è l’uomo? Tracce di speranza”, con Alessandra Buzzetti, giornalista corrispondente per Tv2000 da Gerusalemme; Alberto Reggiori, medico chirurgo volontario in missione sulla nave Vulcano della Marina militare italiana per prestare soccorso a Gaza, e Roberto Copello, giornalista.

Mercoledì 8 maggio alle 21 all’oratorio San Giovanni Bosco il concerto “L’uomo secondo De André: tra carità e potere” che racconta l’umanità di Fabrizio De Andrè con il gruppo “Quelli che…”.

Giovedì 9 maggio alle 21, nella chiesa di San Pancrazio un altro incontro esplora il filo conduttore della Fiera: “Dov’è l’uomo? Eppure l’hai fatto poco meno di un dio”, con Alberto Cozzi, docente di Teologia sistematica al Seminario arcivescovile di Milano, all’Istituto superiore di Scienze religiose di Milano e alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Venerdì 10 maggio alle 19 un momento conviviale con la cena in oratorio, cui seguirà alle 21, nella chiesa di San Pancrazio l’incontro “Testimoni di speranza”, con Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, autore del libro “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia”.

La Fiera prosegue nel fine settimana con altri momenti musicali e di incontro: sabato 11 maggio alle 18 nella chiesa di San Pancrazio concerto di “Amat sax quartet” e alle 19 cena comunitaria in oratorio, cui seguirà una serata di festa. Domenica 12 alle 12,30 in oratorio il pranzo degli anniversari di matrimonio e dalle 15 laboratori e giochi per bambini e famiglie. La giornata si chiude alle 19 con la processione dalla chiesa parrocchiale a San Pancrazio con la statua del santo.

Ultimo appuntamento giovedì 16 maggio alle 21 nella chiesa di San Pancrazio per una serata organizzata in collaborazione con il Cai di Vedano Olona. La serata, intitolata “In vetta al K2” prevede l’incontro con l’alpinista Giuseppe Pompili in occasione del 70° anniversario della salita italiana, che sarà preceduto da canti alpini eseguiti dal coro di giovani universitari “Coro Alpini Politecnico di Milano”.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita

Qui la locandina con tutti i dettagli della XVII Fiera di San Pancrazio