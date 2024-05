Aggressione dietro la stazione di Saronno, ferito un 27enne

Un 27enne è finito in ospedale con ferite (non gravi) a seguito di un’aggressione avvenuta in via Gaudenzio Ferrari, appena dietro la stazione di Saronno, nelle vicinanze di un bar.

È avvenuto poco dopo le 16.30 di oggi, sabato 25 maggio, sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Il giovane è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.