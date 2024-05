Ancora una settimana bagnata: pioggia e tempo instabile fino a giovedì sul Varesotto

Sarà una settimana con ancora pioggia sui cieli del Varesotto. Colpa di una nuova perturbazione che farà ingresso in provincia portando nuvole e acqua, fenomeni associati anche da rinforzi di vento da est nella giornata di lunedì quando la pioggia arriverà verso sera per proseguire nella notte anche con fenomeni sostenuti e di una certa intensità.

Per domani, martedì infatti è prevista pioggia per l’intera giornata con clima più fresco (le massime non supereranno i 20 gradi) e “fenomeni in graduale attenuazione nel pomeriggio e sera con apertura di schiarite sulla fascia padana. In montagna neve oltre 2700m. Sulla pianura rinforzi di vento orientale“, come spiega il Centro geofisico prealpino.

Mercoledì 22 tempo variabile, in parte soleggiato ma con annuvolamenti specialmente da metà giornata che potrebbero portare alcuni rovesci o temporali. Giovedì 23: persistono condizioni di variabilità. Tempo solo in parte soleggiato con nuvolosità spesso estesa accompagnata da alcuni rovesci o temporali.