Il prossimo venerdì 31 maggio, dalle ore 18 alle 20, si terrà un evento speciale presso il Circolo “Ur Grüpp” in Via Sasselli, a Brinzio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a un aperitivo in compagnia dei candidati della lista “Brinzio 2.0”.

L’incontro sarà un’opportunità per conoscere meglio i candidati e discutere insieme le proposte e i progetti per il futuro del comune di Brinzio. La lista “Brinzio 2.0” invita tutti a partecipare a questo momento conviviale, pensato per favorire il dialogo e la partecipazione attiva della comunità.

«Non perdete l’occasione di incontrare di persona i candidati e di condividere con loro idee e suggerimenti. Vi aspettiamo numerosi!», spiegano gli organizzatori, «siete tutti invitati!»