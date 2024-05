Aperte le iscrizioni al corso di clownterapia dei Colori del Sorriso Odv

L’associazione Vip Varese – I colori del sorriso Odv ha aperto le iscrizioni per il prossimo corso base di clownterapia. Il corso si svolgerà dal 20 al 22 settembre 2024: tre giorni per imparare tecniche di giocoleria, comicità, ma soprattutto a mettersi in gioco e a sconfiggere la timidezza, per portare un sorriso alle persone che soffrono con delicatezza.

L’associazione

Nata nel 2004, I Colori del Sorriso Odv è federata a Vip Italia insieme ad oltre 70 associazioni in tutto il paese. Vip Varese opera in strutture ospedaliere (Ospedale del Ponte di Varese, Tradate, Busto Arsizio e Cittiglio), Rsa (Legnano, Castellanza, Gorla Minore), Rsd (Fondazioni Piatti di Sesto Calende), Comunità terapeutiche per persone in recupero da tossicodipendenza (Cascina Verde di Azzate) ed ovunque serva un sorriso.

«Ci impegniamo – spiega il presidente di Vip Varese Lorenzo Fiore – a trasformare il nostro modo di vivere quotidiano, imparando ad attingere giorno dopo giorno a tutte le risorse positive. In primis, si corre il bellissimo rischio di migliorare noi stessi e poi ci poniamo come missione la diffusione della filosofia del vivere in positivo, portando il sorriso dove ce n’è bisogno, condividendo emozioni e facendo riemergere il bambino interiore che ognuno conserva in sé, a qualsiasi età».

Come diventare un clown di Vip Varese

La formazione dei clown di Vip Varese parte prima di tutto dal corso base di clownterapia: durante il quale i futuri volontari apprenderanno le basi sul volontariato come clown (norme igieniche da rispettare, comportamento da tenere in corsia d’ospedale, tecniche del clown…). Per chi deciderà di proseguire con l’attività di volontariato, sono previsti allenamenti bimensili, in modo da garantire una formazione permanente. Sono inoltre disponibili corsi specialistici tematici in giocoleria, mimo, micromagia, teatro, corsi per i direttivi e tanti altri. Infine, Vip Varese si organizza anche corsi per diversi tipi di staff (staff trainer, staff scuole, staff missioni, staff comunicazione, staff Giornata del Naso Rosso).

«Praticare la clownterapia – sottolinea Lorenzo Fiore – in qualunque ambito, anche in quello del volontariato, richiede conoscenze artistiche di base oltre a una predisposizione naturale al riso e all’allegria. Il primo passo per imparare ad attivare un intervento di clownterapia con competenza è quello di frequentare un corso di formazione in clownterapia dove, oltre ad acquisire tecniche di clownerie, mimo, giocoleria comica, comportamento in ospedale, igiene, il partecipante può imparare a mettersi in gioco, a superare timidezze e ritrosie, a migliorare la propria autostima e acquisire tecniche per relazionarsi serenamente con persone sofferenti portando gioia e allegria con tatto».

Come partecipare al corso di base

Il corso di formazione base in clownterapia di Vip Varese prevede una quota di contribuzione di 165 euro. I Colori del Sorriso Odv è un’associazione no-profit: vale a dire che i fondi raccolti sono completamente reinvestiti per sostenere le attività dell’organizzazione. Maggiori informazioni sull’associazione e sul corso sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di Vip Varese. per ulteriori curiosità, è possibile scrivere una mail all’indirizzo staffcorsobase.varese@yahoo.it. I referenti del corso sono Clown Berebè e Clown Pitrakkola.